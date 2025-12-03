Noida Traffic: आंबेडकर जयंती पर उमड़ेगी भीड़, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक; रूट देखकर निकलें

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर शनिवार को आयोजित आंबेडकर जयंती कार्यक्रम पर पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड समेत अन्य जिलों से लोगों के पहुंचने भारी भीड़भाड़ रहने की संभावना है। डीसीपी यातायात प्रवीण कुमार रंजन ने बताया कि कार्यकम को लेकर रूट डायवर्जन प्लान बना लिया गया है। शनिवार सुबह छह बजे से भारी वाहनों आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर यातायात डायवर्जन किया जाएगा।