Noida Traffic: आंबेडकर जयंती पर उमड़ेगी भीड़, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक; रूट देखकर निकलें
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर शनिवार को आयोजित आंबेडकर जयंती कार्यक्रम पर पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड समेत अन्य जिलों से लोगों के पहुंचने भारी भीड़भाड़ रहने की संभावना है। डीसीपी यातायात प्रवीण कुमार रंजन ने बताया कि कार्यकम को लेकर रूट डायवर्जन प्लान बना लिया गया है। शनिवार सुबह छह बजे से भारी वाहनों आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर यातायात डायवर्जन किया जाएगा।
यह रहेगा डायर्वजन प्लान
- दिल्ली होकर अन्यत्र जाने वाले माल वाहक वाहनों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से जीरो प्वाइंट से परीचौक से कस्बा कासना, सिरसा से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से आगे भेजा जाएगा।
- कालिंदी कुंज दिल्ली की ओर से सेक्टर 18 नोएडा, मयूर विहार की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर 37 से अट्टापीर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर 15 गोलचक्कर होकर निकाला जाएगा।
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर महामाया फ्लाइओवर से सेक्टर 37 की ओर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात सेक्टर 37 से अटटापीर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर 15 गोलचक्कर चौक दिल्ली, गाजियाबाद की ओर से आगे भेजा जाएगा।
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर बर्ड फिडिंग तिराहा से फिल्मसिटी फ्लाइओवर होकर सेक्टर 18 की ओर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात सेक्टर 18 से रजनीगंधा चौक, सेक्टर 15 गोलचक्कर चौक या सेक्टर 18 अंडरपास से एलीवेटेड होकर निकाला जाएगा।
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर सेक्टर 14ए फ्लाइओवर से सेक्टर 15 गोलचक्कर की ओर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। यह यातायात सेक्टर 15 गोलचक्कर चौक से रजनीगंधा चौक, अटटापीर चौक, सेक्टर 37 होकर आगे भेजा जाएगा।
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परीचौक से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर 128 कट से सर्विस रोड से उतरकर हाजीपुर अंडरपास से सेक्टर 62 माडल टाउन होकर निकाला जाएगा।
- सेक्टर 60 एलिवेटिड रोड से सेक्टर 18 अंडरपास से फिल्मसिटी फ्लाईओवर होकर डीएनडी की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर 18 अंडरपास से पहले ही सेक्टर 28 कार मार्किट होकर बाटनिकल गार्डन यूटर्न से यूटर्न कर अट्टा चौक, रजनीगंधा चौक होते हुए आगे भेजा जाएगा।
लोगों से वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करने की अपील
एडीसीपी यातायात मनीषा सिंह ने बताया कि डायवर्जन के दौरान आपातकालीन वाहनों जैसे चिकित्सीय व फायर सर्विस आदि को सकुशल पास कराया जाएगा। यातायात असुविधा होने पर यातायात हेल्प लाइन नंबर 9971009001 पर अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने वाहन चालकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है।
