नोएडा: PRV में तैनात पुलिसकर्मी कमरे में सोते मिले, ड्यूटी में लापरवाही में दारोगा समेत 10 पर कार्रवाई; 9 निलंबित

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के बाॅर्डर और सीमा पर पीआरवी वाहनों पर तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी करने के बजाय कमरे पर सोते मिलना सामने आया है। दारोगा समेत 10 पुलिसकर्मियों की लापरवाही पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के औचक चेकिंग कराने के सामने आई। पुलिस आयुक्त ने नौ पुलिसकर्मियों काे निलंबित, डायल 112 प्रभारी लाइन हाजिर और एक होमगार्ड के संबंध में रिपोर्ट भेजी है।

बता दें कि यह आलम तब है जब अगले सप्ताह नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन करने प्रधानमंत्री समेत वीवीआइपी आ सकते हैं। इससे निगरानी करने वाले अधिकारी भी कठघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। सर्द मौसम में चोरी, डाका जैसे अपराध होने की घटनाएं सामने आती हैं। पिछले साल एक्सप्रेसवे के निकट मोहियापुर गांव में डाका डलने की घटना हुई थी। कमिश्नरेट में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता और निगरानी हो रही है।

कमिश्नरेट की सीमाओं और प्रमुख बाॅर्डर प्वाइंट्स पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पीआरवी वाहनों की ड्यूटी लगाई हुई है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने मंगलवार रात को आठ व दस बजे औचक चेकिंग कराई। पहली चेकिंग में चार वाहनों में से केवल एक वाहन ही अपनी निर्धारित लोकेशन पर मिला। अन्य वाहन ड्यूटी प्वाइंट पर अनुपस्थित पाए गए। दूसरी चेकिंग में इसी रूट पर दो पीआरवी वाहन अपनी निर्धारित लोकेशन पर मिले। उन्होंने बताया कि नौ पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सभी के खिलाफ जांच कराई जा रही है। चालक होमगार्ड के संबंध में होमगार्ड कमांडेंट को रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई के संबंध में लिखा है।