अखलाक हत्याकांड में केस वापस लेने की अर्जी खारिज, कोर्ट ने महत्वहीन और आधारहीन बताया

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसहड़ा गांव में हुए अखलाक हत्याकांड में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापस लेने की अर्जी मंगलवार को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। पिछले सप्ताह 18 दिसंबर को फास्ट-ट्रैक अदालत (एफटीसी) ने अखलाक मामले में सुनवाई की थी। इस साल अक्टूबर में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में दलील देते हुए कि मामला वापसी से सामाजिक सौहार्द बहाल होगा, अर्जी लगाई थी।

