नोएडा के इस गांव के किसानों को आबादी की जमीन खरीदने और बेचने पर लगी रोक, प्राधिकरण ने दिया नोटिस; धरना प्रदर्शन शुरू

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेक्टर-128 के सुल्तानपुर गांव के 100 से अधिक किसानों को भूमि नहीं खरीदने और बेचने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। यह गांव वर्क सर्किल-9 में आता है।

विरोध में भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। आरोप है कि आबादी की भूमि पर किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं।

किसानों का आरोप है कि आबादी क्षेत्र की भूमि में हो रहे निर्माण को प्राधिकरण लगातार तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। आबादी विनियमितिकरण की जगह किसानों को आबादी की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।