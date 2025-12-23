नोएडा के इस गांव के किसानों को आबादी की जमीन खरीदने और बेचने पर लगी रोक, प्राधिकरण ने दिया नोटिस; धरना प्रदर्शन शुरू
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-128 के सुल्तानपुर गांव के 100 से अधिक किसानों को भूमि नहीं खरीदने और बेचने के लिए नोटिस जारी किया है। किसान यूनियन के नेतृत् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेक्टर-128 के सुल्तानपुर गांव के 100 से अधिक किसानों को भूमि नहीं खरीदने और बेचने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। यह गांव वर्क सर्किल-9 में आता है।
विरोध में भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। आरोप है कि आबादी की भूमि पर किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
किसानों का आरोप है कि आबादी क्षेत्र की भूमि में हो रहे निर्माण को प्राधिकरण लगातार तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। आबादी विनियमितिकरण की जगह किसानों को आबादी की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
प्राधिकरण ने निर्धारित खसरों की रजिस्ट्री नहीं करने का पत्र भी रजिस्ट्रार कार्यालय प्राधिकरण की ओर से भेजा गया है। नोटिस के विरोध और भूमि पर खरीद फरोख्त पर रोक के विरोध में सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय के बाहर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।
किसानों की नोटिस वापसी की मांग हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने प्राधिकरण का गेट बंद कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।