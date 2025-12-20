Language
    सटीक इंटेलिजेंस और रणनीति से मिलेगा आतंकवाद को करारा जवाब, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प: एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा

    By Chetna RathoreEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    विजय दिवस पर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सटीक इंटेलिजेंस और पूर्व नियोजित कार्रवाई महत्वपूर्ण हैं, युद्ध अंतिम विकल् ...और पढ़ें

    चेतना राठौर, नोएडा। विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पहुंचे एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही युद्ध से किया जा सकता है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि सटीक इंटेलिजेंस और पूर्व नियोजित कार्रवाई से आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सकता है।

    ऑपरेशन सिंदूर-2 के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर एयर मार्शल मिश्रा ने कहा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले गहन रिसर्च और इंटेलिजेंस का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि आतंकियों के आर्थिक स्रोतों को रोकने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और अन्य कई उपाय उठाने से भी आतंक को जड़ से कमजोर किया जा सकता है।

    एयर मार्शल ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार और खुफिया एजेंसियां अपने स्तर पर लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा, आतंकवाद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों, साथ ही मिलिट्री फोरम में उठाकर भी दबाव बनाया जा सकता है।

    एयर मार्शल मिश्रा का संदेश साफ है कि सटीक और रणनीतिक कदम ही आतंकवाद को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका हैं, और युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए।

