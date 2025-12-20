सटीक इंटेलिजेंस और रणनीति से मिलेगा आतंकवाद को करारा जवाब, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प: एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा

चेतना राठौर, नोएडा। विजय दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पहुंचे एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही युद्ध से किया जा सकता है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि सटीक इंटेलिजेंस और पूर्व नियोजित कार्रवाई से आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर-2 के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर एयर मार्शल मिश्रा ने कहा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले गहन रिसर्च और इंटेलिजेंस का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि आतंकियों के आर्थिक स्रोतों को रोकने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और अन्य कई उपाय उठाने से भी आतंक को जड़ से कमजोर किया जा सकता है।