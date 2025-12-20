Language
    दनकौर में अजनारा गोलचक्कर के पास कार में लगी आग, तीन लोगाें ने बाहर कूदकर बचाई जान

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:49 AM (IST)

    दनकौर के अजनारा गोलचक्कर के पास चलती कार में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। बुलंदशहर के देवेंद्र और उनके साथियों ने समय रहते कूदकर जान बचाई। आग लगने के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दनकौर। दनकौर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा टल गया। अजनारा गोल चक्कर के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार तीन लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर जान बचा ली। हालांकि कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार जलकर राख हो गई।

    बुलंदशहर निवासी देवेंद्र अपने दो अन्य साथियों के साथ दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अट्टा फतेहपुर गांव स्थित अपने फार्महाउस पर गए थे। देर रात जब वे सभी कार से वापस लौट रहे थे, तभी अजनारा गोल चक्कर के पास उनकी कार से अचानक धुआं निकलने लगा।

    स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तीनों लोग तुरंत कार से बाहर निकल आए। इसके कुछ ही पलों बाद कार में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के दौरान कार में लगा सीएनजी सिलिंडर भी फट गया जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सिलेंडर फटने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

    सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। दनकौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है।

