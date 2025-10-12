Language
    हरियाणा से मिलावटी पनीर लाकर दिल्ली-एनसीआर में बेचने की थी तैयारी, एक सप्ताह में दूसरी बार बड़ी कार्रवाई

    By Ranjeet Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में हरियाणा से मिलावटी पनीर लाकर बेचने की तैयारी कर रहे एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर जब्त किया है। एक सप्ताह के भीतर मिलावटी पनीर के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अपनी सक्रियता और सतर्कता से हरियाणा से दिल्ली एवं एनसीआर के शहरों में मिलावटी पनीर खपाने वाले एक मामले का पर्दाफाश किया है। विभाग की टीम शनिवार देर रात नोएडा के सेक्टर-107 के समीप जांच कर रही थी। इस दौरान एक गाड़ी में पनीर की खेप दिल्ली ले जाया जा रहा था। छानबीन के दौरान मौके पर पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध मिलने पर करीब 550 किलोग्राम मिलावटी पनीर को जब्त किया गया। पनीर को अब प्रयोगशाला जांच के लिए भेजने के बाद रविवार को प्राधिकरण के सहयोग से जब्त माल को नष्ट करा दिया गया।

    सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि त्योहार की तैयारियों को देखते हुए आठ अक्टूबर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत उनकी टीम ने शनिवार रात एक वाहन पर लदे पनीर की खेप की जांच में मिलावटी पनीर के मामले का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल और रविंद्र वर्मा की टीम शामिल थे।

    प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि मिलावटी पनीर की खेप हरियाणा के हथीन स्थित मेवात जंगी मिल्क प्लांट से दिल्ली सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। सहायक आयुक्त ने बताया कि कुछ दिनों पहले भी जेवर टोल प्लाजा के पास एक मालवाहक में लदे भारी मात्रा में मिलावटी पनीर को बरामद कर नष्ट करवाया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए खरीदारों, दुकानदारों को जागरूक करने के साथ ही मिलावट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही है।

    उन्होंने आम लोगों और खरीदारों से भी अपील की है कि वे संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी तुरंत विभागीय अधिकारियों को दें, जिससे मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

