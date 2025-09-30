Language
    मुजफ्फरनगर में रामलीला देखकर लौट रहे युवक की चाकू घोंपकर हत्या, तीन बहनों पर इकलौता भाई था शिवा

    By Vashu Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:01 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में रामलीला देखकर लौट रहे युवकों के बीच झगड़े में एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह एक युवती से बातचीत को लेकर हुआ विवाद था। मृतक के परिवार ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रामलीला देखकर लौट रहे युवक की चाकू घोंपकर हत्या, एक घायल

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। रामलीला देखकर लौट रहे युवकों के दो गुटों में संघर्ष के दौरान युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल हो गया। हत्याकांड में दो सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के पीछे एक युवती से बात करने को लेकर विवाद सामने आया है। मृतक के स्वजन ने हंगामा कर आरोपितों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है।

    नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पटेलनगर में रामलीला का मंचन हो रहा है। इससे कुछ ही दूरी पर ग्रीन चैंबर स्कूल के पास सोमवार देर रात लगभग 12 बजे रामलीला देखकर निकले युवकों के दो गुटों में संघर्ष हुआ। एक पक्ष के युवकों ने भोपा पुल के नीचे शिवपुरी कालोनी में रहने वाले 19 वर्षीय शिवा पुत्र धर्मेंद्र के पेट में घोंप दिया। जबकि उसके साथी रितिक पुत्री तिल्लू निवासी शिवपुरी की कान और गर्दन पर चाकू से वार किए।

    घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी पहुंची और दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, यहां से गंभीर हालत के चलते शिवा को मेरठ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घायल रितिक काे स्वजन ने भोपा रोड स्थित आनंद अस्पताल में भर्ती कराया है।

    शिवा अपने परिवार में तीन बहनों पर इकलौता भाई था। उसकी हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन ने रात को ही जिला चिकित्सालय में हंगामा किया। शिवा की मां दीपमाला ने कहा कि खून का बदला खून ही होगा। वहीं, एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली और जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि हत्याकांड में नामजद आरोपित सगे भाई राजीव व हिमांशु निवासी ग्राम कूकड़ा थाना नई मंडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके अलावा चार अज्ञात आरोपितों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। अज्ञात आरोपितों की भी पहचान कराई जा रही है। मंगलवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शिवा के शव का नई मंडी भोपा रोड स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

    राजीव करता था युवती से बात, शिवा को यह बात खल रही थी :

    शिवा हत्याकांड की असली वजह शिवपुरी कालोनी में रहने वाली एक युवती से राजीव निवासी कूकड़ा का प्रेम प्रसंग सामने आया है। यह बात शिवा को लंबे समय से खल रही थी। पटेल नगर में होने वाली रामलीला को देखने के लिए वह युवती भी रोजाना पहुंचती थी, हालांकि सोमवार को युवती रामलीला देखने नहीं आई।

    शिवा व उसके साथियों ने टशन में आकर सोमवार रात को राजीव व हिमांशु के साथ आए युवकों को पीटने की योजना बनाई थी। रामलीला देखने के बाद शिवा ने राजीव, हिमांशु और उनके साथियों को रोक लिया। इस पर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ और राजीव व हिमांशु ने चाकू से वार कर दिए। इससे यह भी स्पष्ट है कि आरोपित पहले से ही अपने साथ चाकू लेकर रामलीला देखने आए थे।