UP में गरजे CM धामी, बोले- लैंड, लव और थूक जिहाद के खिलाफ लिए कड़े फैसले, उत्तराखंड में बंद होंगे मदरसे

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा स्मारक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार संस्कृत को बचाने के लिए लैंड जिहाद लव जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त फैसले ले रही है। धामी ने रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद जताई और कहा कि सपा सरकार में हुई यह क्रूर घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा क्रूर थी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा स्थित स्मारक पर पहुंचकर बलिदानियों समेत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत को बचाने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त फैसले लिए हैं। साथ ही रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद जगी है।

न्यायालय में प्रमुखता से हुई पैरवी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने उनके आग्रह पर न्यायालय में प्रमुखता से पैरवी कराई है। उन्होंने कहा कि रामपुर तिराहा कांड घटना उत्तराखंड समेत देश के इतिहास में काला अध्याय है। सपा सरकार में यह क्रूर घटना घटी। इसके लिए जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को बर्बरता से कुचला गया। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा क्रूर थी न्यायालय ने भी इसे माना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृत को बचाने के लिए अवैध मजार और मस्जिद ध्वस्त की गई है।