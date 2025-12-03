मुजफ्फरनगर में रिश्तों की मर्यादा तार-तार, चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म
मुजफ्फरनगर एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक चाचा ने अपनी सगी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवा दिया है।
छपार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उसने बताया कि कई वर्ष पूर्व उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। जबकि दो वर्ष से पिता भी लापता हैं। वह अपने चाचा व चाची के साथ ही रहती थी।
दो दिन पूर्व चाचा ने चाची के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। सोमवार रात में आरोपित चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट भी की।
मंगलवार को पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी मोहित कुमार ने बताया कि लड़की की तहरीर पर आरोपित चाचा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस टीम आरोपित को गिरफ्तार करने में लगी हुई है।
