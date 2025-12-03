मुजफ्फरनगर में रिश्तों की मर्यादा तार-तार, चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म

संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवा दिया है।

छपार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की ने घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें उसने बताया कि कई वर्ष पूर्व उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। जबकि दो वर्ष से पिता भी लापता हैं। वह अपने चाचा व चाची के साथ ही रहती थी।