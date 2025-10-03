दो साल का मासूम खेलते हुए चला गया बाथरूम में, फिर ऐसा क्या हुआ जो तोड़ दिया दम; मां कर रही थी काम

चरथावल के निर्धना गांव में एक दुखद घटना में शाहनवाज के दो वर्षीय बेटे अलीशान की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। बच्चा खेलते समय बाथरूम में चला गया था और उसकी मां ऊपरी मंजिल पर काम कर रही थी। बच्चे को ढूंढने पर वह बाल्टी में मिला। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई।

संवाद सूत्र, चरथावल। क्षेत्र के गांव निर्धना में शुक्रवार की देर शाम को उस समय कोहराम मच गया, जब दो साल का मासूम खेलते समय बाथरूम में पहुंच गया और पानी से भरी बाल्टी में गिरकर उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।

शुक्रवार शाम करीब चार बजे ग्राम निर्धना निवासी शाहनवाज का करीब दो वर्षीय पुत्र अलीशान खेल रहा था। बताया जा रहा है कि वह पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। उस समय उसकी मां मकान की ऊपरी मंजिल पर काम कर रही थी।

पुत्र को गायब देख स्वजन ढूंढते रहे। काफी देर बाद बाथरूम में घुसे परिवार के व्यक्ति की नजर बाल्टी में पड़े मासूम पर गई। स्वजन बच्चे को बाल्टी से निकाल कर गांव में ही चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने उसको मृत घोषित कर दिया।