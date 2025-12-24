परिवार के सभी सदस्य एक मतदेय स्थल पर ही किए जाएं पंजीकृत, UP के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों का मतदेय स्थल एक होना चाहिए। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी हैं, उसके संंबंध में स्वजन से मृत्यु प्रमाणपत्र की कापी अवश्य ली जाए। उन्होंने एसआइआर में अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया।

बुधवार को विकास भवन में पहुंचने पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को गार्ड आफ आनर दिया गया। इसके बाद सभागार में जनपद की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में एसआइआर कार्य की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि एक परिवार के सदस्य एक ही मतदेय स्थल पर पंजीकृत किए जाएं। बूथ के भीतर सेक्शन बड़ी सतर्कता के साथ बनाए जाए।

26 दिसंबर के बाद ही अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक तथा डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जाए। जन्म एवं मृत्यु के अभिलेखों से गहनता से जांच की जाए। अधिकारियों से कहा कि एसआइआर के लिए केवल दो दिन हैं, ऐसे में तेजी से कार्य पूर्ण किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त डा. रूपेश कुमार और डीएम उमेश मिश्रा ने एसआइआर की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया।

5727 मृतक व 27532 डुप्लीकेट मतदाता समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या 21,12,586 हैं, जिसमें से 17,67,307 मतदाताओं के गणना फार्म अपलोड हो गए हैं। अभी तक जिले में 5,724 मतदाता मृतक एवं 27,532 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि पोर्टल पर मैपिंग की स्थिति में सुधार किया जाए। नए मतदाताओं के लिए फार्म-6 भरवाए जाए।

बीएलओ से किया संवाद और सम्मानित मुख्य निर्वाचन अधिकारी बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद किया। किस मतदाता के लिए कौन का फार्म भरा जाना के बारे में जानकारी ली। बीएलओ राखी, रमेशचंद पंवार, नीरज कुमार, मुन्तजिर, रेखा नेहरा, सचिन, रजनी, सोमेंद्र बालियान, भूपेंद्र कुमार, सुभाषचंद्र, संजीव मलिक से संवाद किया गया। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया।