मोक्ष महाकुंभ का आगाज...यूपी के इस जिले में गंगा तट पर सहेजी गई विरासत

संवाद सूत्र, जागरण, मोरना (मुजफ्फरनगर)। शुकतीर्थ में भागवत महोत्सव, मोक्ष कुंभ व कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का आरंभ यज्ञ, गंगा पूजन व महाआरती के साथ शनिवार शाम हो गया। ऋषिकेश से आए विद्वान पंडितों द्वारा विधि-विधान से पूजन एवं महाआरती कराई। जिला प्रशासन द्वारा साधु-संतों को सम्मानित किया गया। महाभारत कालीन तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में पहली बार प्रसिद्ध कार्तिक गंगा स्नान मेला के साथ भागवत महोत्सव एवं मोक्ष कुंभ का आयोजन एक से छह नवंबर तक किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार शाम को श्री शुकदेव आश्रम में यज्ञ हुआ। इसके बाद कलश यात्रा के साथ गंगा घाट पर पहुंचे। यहां पीठाधीश्वर ओमानन्द, कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, सांसद चंदन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल, विधायक मिथलेश पाल, एमएलसी वंदना वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, डीएम उमेश मिश्रा, एसएसपी संजय वर्मा, क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी, जिला पंचायत एएमए योगेश शर्मा ने मंत्रोच्चार के बीच पुष्प, दूध, घी, शहद, फल, जल अर्पित कर गंगा पूजन किया। इसके बाद ऋषिकेश से आए 11 पंडितों द्वारा महाआरती की गई।

इन संतों को किया गया सम्मानित : जिला प्रशासन के द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी गोपालदास महाराज, स्वामी विष्णु आचार्य, गीतानन्द महाराज, महात्मा गोरधनदास, मनोहर शर्मा, कृपालदास महाराज, बी के प्रवेश दीदी, साध्वी पूजा, अचल कृष्ण शास्त्री, चन्द्रमा ब्रह्मचारी समेत अनेक संतों को सम्मानित किया गया। समारोह में श्री गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष सतीश चंद गोयल, डा. महकार सिंह, विजय शुक्ला, अरुण गर्ग, बृजवीर सिंह, अक्षय शर्मा, रामकुमार शर्मा, विनोद शर्मा, प्रधान राजपाल सैनी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

आज कैलाश खेर की आवाज के जादू से गूंजेगा गंगा तट : मोरना: शुकतीर्थ में भागवत महोत्सव एवं मोक्ष कुंभ प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के दौरान रविवार शाम को प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के भक्ति गीतों की जादुई आवाज से गंगा तट गूंजेगा। इसके लिए गंगा घाट को भव्य रूप में सजाया गया है। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) गजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर के जादुई सुरों को सुनने के लिए गंगा तट पर विशेष मंच बनाया गया है। शाम को पांच बजे सांस्कृतिक संध्या शुरु होगी, करीब दस हजार श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था है।