    पुलिस अधिकारियों की किस बात से नाराज हो गए BJP नेता संजीव बालियान? अपनी ही पार्टी की सत्ता में दे दिया ये बयान

    By Anand Prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:41 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने पुलिस अधिकारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के वाहनों से भी काली फिल्म और झंडे उतरवाने पड़ेंगे। बालियान ने एक पुलिस अधिकारी पर भाजपा नेता के करीबी की गाड़ी जब्त करने पर सवाल उठाए और पहले भी पुलिस पर कई आरोप लगा चुके हैं।

    पुलिस अधिकारियों के वाहनों से भी झंडे, फिल्म उतरवानी पड़ेगी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एक तरफ पुलिस अनधिकृत रूप से वाहनों पर लाल-नीली बत्ती और हूटर लगाने वालों पर कार्रवाई कर रही है, तो भाजपा के पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान पुलिस अधिकारियों के ही विरोध में खड़े हो गए हैं।

    मीडिया को दिए बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस अधिकारियों के वाहनों से भी काली फिल्म, झंडे उतरवाने पड़ेंगे, अधिकारियों की आंखों पर काले चश्मे लगे हैं, उन्हें भी देखना पड़ेगा।

    यह बयान उन्होंने गत रविवार को फुगाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मस्तान में हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत में दिया। उनका यह बयान इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    उसमें एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि जिस पुलिस अधिकारी ने भाजपा नेता के करीबी की कार को सीज कराया, उस अधिकारी की आंखों पर भी काला चश्मा चढ़ा है, उसे भी देखना पड़ेगा, मुहिम चलाकर पुलिस अधिकारियों के वाहनों से भी झंडे और काली फिल्म उतरवानी पड़ेंगी।

    बता दें कि चार दिन पहले ही शहर में प्रकाश चौक के निकट पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाल-नीली बत्ती लगी एक्सयूवी कार पकड़ी थी, जिसे सीज कर दिया गया था। यह कार जानसठ निवासी हर्ष काकरान के नाम पंजीकृत है।

    कार में हर्ष काकरान के साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री श्याम रहेजा भी थे। सिफारिश किए जाने के बावजूद कार को पुलिस ने छोड़ा नहीं था। इससे दो दिन पहले ही रेलवे रोड पर तितावी सहकारी समिति के चेयरमैन शंकर सिंह भोला की स्कार्पियो का चालान किया था, इस पर अनधिकृत रूप से हूटर का प्रयोग किया जा रहा था।

    पहले भी कई बार पुलिस के खिलाफ दिए बयान

    अपनी ही सत्ता में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान द्वारा पुलिस के विरोध में बयान पहले भी कई बार सामने आए हैं। एक पखवाड़ा पहले ही उन्होंने नोएडा में किसानों की पंचायत में कहा था कि हमारी सरकार है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमें थाने में आकर पंचायत में बैठना पड़ रहा है।

    इसी दौरान वह फोन पर डीएम से वार्ता करते हुए अधिकारियों के बारे में यहां तक कह देते हैं कि इन्हें कंट्रोल करो, ये डाकू बैठा रखे हैं, ये मेरे और आपके लिए शर्म की बात है। आठ महीना पहले उन्होंने शामली में व्यापारियों के धरना प्रदर्शन के बीच पुलिस क्षेत्राधिकारी के बारे में कहा था कि नहर में फेंक देंगे। इसके अलावा लगभग एक साल पहले उन्होंने मुजफ्फरनगर में पुलिस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने जैसे संगीन आरोप भी लगाए थे।