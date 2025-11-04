राकेश टिकैत ने कहा-प्रशासन की गलत नीतियों के कारण घटता जा रहा शुकतीर्थ मेले का स्वरूप

संवाद सूत्र, जागरण, मोरना (मुजफ्फरनगर)। शुकतीर्थ में आयोजित कार्तिक गंगा स्नान मेले मे मंगलवार अपराह्न भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे तथा किसानों से कुशलक्षेम जाना। इस दौरान किसानों में भारी उत्साह दिखाई पड़ा।

यह भी पढ़ें- Muzaffarnagar News: सिख समाज के समर्थन में उतरे राकेश टिकैत, बोले- यह हमारी नाक की लड़ाई है

इस दौरान उन्होंने कहा की प्रशासन की गलत नीतियों के कारण शुकतीर्थ मेले का रूप घटता जा रहा है। मेले में जब तक किसान मजदूर नहीं आएगा, दुकानदार के लिए उचित व्यवस्था नहीं होगी, मेला फीका रहेगा। आश्रमों में पहले से ही ग्रामीण ठहरते आए हैं।