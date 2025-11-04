Language
    राकेश टिकैत ने कहा-प्रशासन की गलत नीतियों के कारण घटता जा रहा शुकतीर्थ मेले का स्वरूप

    By Rohitash Verma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गंगा मेले में किसानों से मिले। उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। टिकैत ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और किसानों के हितों की रक्षा करने का आह्वान किया।  

    शुकतीर्थ मेला ग्राउंड पर किसानों को संबोधित करते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, मोरना (मुजफ्फरनगर)। शुकतीर्थ में आयोजित कार्तिक गंगा स्नान मेले मे मंगलवार अपराह्न भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे तथा किसानों से कुशलक्षेम जाना। इस दौरान किसानों में भारी उत्साह दिखाई पड़ा।

    इस दौरान उन्होंने कहा की प्रशासन की गलत नीतियों के कारण शुकतीर्थ मेले का रूप घटता जा रहा है। मेले में जब तक किसान मजदूर नहीं आएगा, दुकानदार के लिए उचित व्यवस्था नहीं होगी, मेला फीका रहेगा। आश्रमों में पहले से ही ग्रामीण ठहरते आए हैं।

    प्रशासन ने ज्यादा सख्ती कर दी है। मेल-मिलाप का होता है। प्रशासन उचित व्यवस्था करेगा, तो सभी लोग परिवार के साथ आएंगे। पशु प्रदर्शनी के लिए होते हैं, दौड़ाने के लिए नहीं। प्रशासन उचित व्यवस्था कर मेले के स्वरूप को बढ़ाए। इस दौरान भाकियू के जिलाध्यक्ष नवीन राठी, तहसील अध्यक्ष सरदार अमीर सिंह, सर्वेंद्र राठी, पवन राठी, अनुज राठी और मोंटी राठी मौजूद रहे।