पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में उमड़े श्रद्धालु, तंबुओं में तब्दील हुई शुकदेव नगरी

संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में आयोजित प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज क्षेत्रों से अनेक श्रद्धालु मेले में पहुंच गए हैं और ठहरने के लिए तंबुओं के अस्थायी डेरे बना लिए हैं जिससे शुकदेव नगरी तंबुओं के नगर में तब्दील हो गई है। श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना प्रसाद चढ़ाकर मनौती मांग रहे हैं, वही मेले के बाजारों में सामान खरीदने वाले श्रद्धालुओं की भी भीड़ लगी हुई है।



जिला पंचायत द्वारा आयोजित मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। मुजफ्फरनगर के अलावा आस पास के शामली, सहारनपुर, हरिद्वार, बागपत आदि जिले के विभिन्न गांवों से बडी संख्या में श्रद्धालु भैंसा-बुग्गी व ट्रैक्टर-ट्राली से नगरी में पहुंच गए और गंगा के किनारे रेत में ठहरने के लिए तंबुओं के अस्थायी डेरे बनाकर रह रहे हैं जिससे शुकदेव नगरी तंबुओं के नगर में तबदील हो गई है। मेले में आए श्रद्धालु अपने अपने डेरों में अनेक प्रकार के व्यंजन बना रहे है।



नगरी के रास्तों में श्रद्धालुओं की भीड़ चल रही है श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के बाद शुकदेव आश्रम, हनुमद्धाम, गणेश धाम, शिव धाम, दुर्गा धाम, मां पीतांबरा धाम विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर भक्ति भाव से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। प्राचीन अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांध मनौती मांगने वाले श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है।