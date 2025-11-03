पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में उमड़े श्रद्धालु, तंबुओं में तब्दील हुई शुकदेव नगरी
शुकदेव नगरी में पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर-दूर से आए भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई और दान-पुण्य किया। मेला क्षेत्र तंबुओं के शहर में बदल गया था, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आवास बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई थी।
संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में आयोजित प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज क्षेत्रों से अनेक श्रद्धालु मेले में पहुंच गए हैं और ठहरने के लिए तंबुओं के अस्थायी डेरे बना लिए हैं जिससे शुकदेव नगरी तंबुओं के नगर में तब्दील हो गई है। श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना प्रसाद चढ़ाकर मनौती मांग रहे हैं, वही मेले के बाजारों में सामान खरीदने वाले श्रद्धालुओं की भी भीड़ लगी हुई है।
जिला पंचायत द्वारा आयोजित मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। मुजफ्फरनगर के अलावा आस पास के शामली, सहारनपुर, हरिद्वार, बागपत आदि जिले के विभिन्न गांवों से बडी संख्या में श्रद्धालु भैंसा-बुग्गी व ट्रैक्टर-ट्राली से नगरी में पहुंच गए और गंगा के किनारे रेत में ठहरने के लिए तंबुओं के अस्थायी डेरे बनाकर रह रहे हैं जिससे शुकदेव नगरी तंबुओं के नगर में तबदील हो गई है। मेले में आए श्रद्धालु अपने अपने डेरों में अनेक प्रकार के व्यंजन बना रहे है।
नगरी के रास्तों में श्रद्धालुओं की भीड़ चल रही है श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के बाद शुकदेव आश्रम, हनुमद्धाम, गणेश धाम, शिव धाम, दुर्गा धाम, मां पीतांबरा धाम विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर भक्ति भाव से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। प्राचीन अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांध मनौती मांगने वाले श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है।
गंगा घाट पर शाम को आरती के समय हर हर गंगें के जय घोष से नगरी का वातावरण गंगा मय हो जाता हैं गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते पुलिस बल तैनात की गई है महिला घाट पर महिला पुलिस बल लगाया गया हैं। कारगिल शहीद स्मारक व शिक्षा ऋषि की समाधि पर भी श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। वही, शुकदेव पीठ में प्राचीन अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधने वाले श्रद्धालुओं की भी दिन भर भीड़ लगी रही।
विभिन्न आश्रमों में चल रहे है सत्संग-प्रवचन
प्राचीन दंड़ी आश्रम, श्री महेश्वर आश्रम, मानव निर्माण योग आश्रम, महाशक्ति सिद्ध पीठ, रविदास आश्रम, सत साहेब आश्रम, खिचड़ी वाले बाबा का आश्रम, अखंड धाम, मां पूर्णागिरी आश्रम आदि मे सत्संग प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
विभिन्न विभागों ने लगाई प्रदर्शनी
मेला ग्राउंड पर स्वास्थ्य विभाग, पशु पाल विभाग, कृषि विभाग, गन्ना विभाग, आबकारी आदि विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई जिन पर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को साहित्य वितरित कर विभागीय जानकारी दी गई।
वाहनों व तंबुओं की ली तलाशी
सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीओ देवव्रत वाजपेई के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह व मेला कोतवाल विनोद कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ श्रद्धालुओं के वाहनों व तंबुओं की तलाशी ली गई जिनमें कई भैंसा-बुग्गी व डेरों से शराब भी बरामद हुई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।