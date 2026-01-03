कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम्: मोदी-योगी के नेतृत्व में भारत बनेगा विश्व महाशक्ति
कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने मुजफ्फरनगर में कहा कि मोदी-योगी के नेतृत्व में भारत विश्व महाशक्ति बनेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडों प ...और पढ़ें
जागरण संवादददाता, मुजफ्फरनगर। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने कहा कि मोदी-योगी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। अब भारत में किसी को भी गुंडई करने का अधिकार नहीं है, खासकर यूपी में तो गुंडों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है।
शुक्रवार की शाम आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरठ रोड स्थित मूलचंद रिजार्ट में पहुंचे। यहां भारत बनेगा विश्व महाशक्ति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्री कल्कि धाम का निर्माण बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। यहां शिला पूजन के लिए देशभर से प्रतिदिन हजारों हिंदू पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों को भी श्री कल्कि धाम दर्शन, शिला, पूजन व निर्माण देखने के लिए आना चाहिए।
मेरठ रोड पर मूलचंद रिजार्ट में कल्कि पीठाधीश्वर ने प्रेसवार्ता की
आचार्य प्रमोद ने बताया कि यह निर्माण विशेषज्ञों की देखरेख में हो रहा है और अयोध्या के श्रीराम मंदिर बनाने वाले विशेषज्ञ का विशेष योगदान है। शीघ्र ही पूरे विश्व से पुराणों के विशेषज्ञ कल्कि धाम आकर पुराणों में लिखी उस बात की घोषणा करेंगे, जिसमें कल्कि अवतार संभल क्षेत्र में होने की बात लिखी गई है।
प्रमोद कृष्णम ने बताया कि मंदिर नौ के अंकों में बनाया गया हैं, जो विभिन्न तरीकों से धर्म को परिभाषित करेगा। इस अवसर पर उद्यमी सत्यप्रकाश रेशू, टिकौला शुगर मिल के डायरेक्टर निरंकार, ललित मोहन शर्मा, जयप्रकाश गर्ग, कुंज बिहारी, ममता, शोभित गर्ग, मोहित गर्ग, अरुण प्रताप, पूजा अग्रवाल उपस्थित रहे।
