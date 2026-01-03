कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम्: मोदी-योगी के नेतृत्व में भारत बनेगा विश्व महाशक्ति

जागरण संवादददाता, मुजफ्फरनगर। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने कहा कि मोदी-योगी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। अब भारत में किसी को भी गुंडई करने का अधिकार नहीं है, खासकर यूपी में तो गुंडों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है।

शुक्रवार की शाम आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरठ रोड स्थित मूलचंद रिजार्ट में पहुंचे। यहां भारत बनेगा विश्व महाशक्ति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्री कल्कि धाम का निर्माण बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। यहां शिला पूजन के लिए देशभर से प्रतिदिन हजारों हिंदू पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों को भी श्री कल्कि धाम दर्शन, शिला, पूजन व निर्माण देखने के लिए आना चाहिए।