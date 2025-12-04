Language
    मुजफ्फनगर में ई-रिक्शा को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर...दो की मौत, 6 घायल

    By Vashu Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:34 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलो ...और पढ़ें

    शाहपुर के मंसूरपुर रोड पर दुर्घटना के बाद जमा भीड़ और मौके पर पहुंची पुलिस। 

    संवाद सूत्र जागरण मुजफ्फनगर। मंसूरपुर रोड पर गांव चांदपुर के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी से भरे ई-रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। 6 यात्री घायल हो गए।

    पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। मृतकों में शामली जनपद के कांधला निवासी किशोर और शाहपुर क्षेत्र के गांव बसधाड़ा की रहने वाली बुजुर्ग महिला शामिल है।

    बुधवार को देर शाम लगभग पांच बजे मंसूरपुर के गांव मुबारिकपुर निवासी ई-रिक्शा चालक अनुज पुत्र बिल्लूराम शाहपुर से सवारियां बैठाकर मंसूरपुर मार्ग पर जा रहा था। ई-रिक्शा में बसधाड़ा, दिनकरपुर समेत अन्य गांवों के यात्री सवार थे। जैसे ही ई-रिक्शा चांदपुर गांव के पास पहुंचा, तो पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने टक्कर मार दी।

    चालक ट्रक लेकर मौके से फरार 

    ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां इधर-उधर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। गांव बसधाड़ा निवासी 60 वर्षीय जमीला पत्नी इकराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल आशा कार्यकत्री सरिता पत्नी छोटेलाल, ई-रिक्शा चालक अनुज तथा शामली जिले के कस्बा कांधला निवासी रामकिशन और उनके 14 वर्षीय पुत्र शिवा व प्रिंस के अलावा रुकैया व हम्माद निवासी ग्राम बसधाड़ा को बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पहुंचाया।

    यहां उपचार के दौरान शिवा ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने जमीला व शिवा के शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिए। वहीं, हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया।

    शाहपुर थानाध्यक्ष मोहित चौधरी का कहना है कि फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    पुत्रवधू को चिकित्सक के यहां दिखाने गई थी महिला

    गांव बसधाड़ा निवासी जमीला बुधवार दोपहर अपनी पुत्रवधू गर्भवती रुकैया को शाहपुर में चिकित्सक के यहां दिखाने लेकर गई थी। उसके साथ में पौत्र हम्माद भी था। गांव वापस जाने के लिए वह तीनों ई-रिक्शा में सवार हुए थे। वहीं, कांधला निवासी रामकिशन अपने दोनों पुत्रों के साथ अपनी रिश्तेदारी में दिनकरपुर जा रहे थे।

