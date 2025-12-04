मुजफ्फनगर में ई-रिक्शा को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर...दो की मौत, 6 घायल

संवाद सूत्र जागरण मुजफ्फनगर। मंसूरपुर रोड पर गांव चांदपुर के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी से भरे ई-रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। 6 यात्री घायल हो गए।

पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। मृतकों में शामली जनपद के कांधला निवासी किशोर और शाहपुर क्षेत्र के गांव बसधाड़ा की रहने वाली बुजुर्ग महिला शामिल है। बुधवार को देर शाम लगभग पांच बजे मंसूरपुर के गांव मुबारिकपुर निवासी ई-रिक्शा चालक अनुज पुत्र बिल्लूराम शाहपुर से सवारियां बैठाकर मंसूरपुर मार्ग पर जा रहा था। ई-रिक्शा में बसधाड़ा, दिनकरपुर समेत अन्य गांवों के यात्री सवार थे। जैसे ही ई-रिक्शा चांदपुर गांव के पास पहुंचा, तो पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने टक्कर मार दी।

चालक ट्रक लेकर मौके से फरार ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां इधर-उधर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। गांव बसधाड़ा निवासी 60 वर्षीय जमीला पत्नी इकराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल आशा कार्यकत्री सरिता पत्नी छोटेलाल, ई-रिक्शा चालक अनुज तथा शामली जिले के कस्बा कांधला निवासी रामकिशन और उनके 14 वर्षीय पुत्र शिवा व प्रिंस के अलावा रुकैया व हम्माद निवासी ग्राम बसधाड़ा को बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पहुंचाया।