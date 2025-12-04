Muzaffarnagar: जिले में 70 प्रतिशत पूरा हुआ SIR, बीएलओ हुए सम्मानित
मुजफ्फरनगर जिले में एसआईआर का 70% कार्य पूरा हो गया है। इस अवसर पर, जिले के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को उनके समर्पण और मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सरकारी मशीनरी दिन-रात लगी है। जनपद में 70 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो गया है। कई बीएलओ ने शत-प्रतिशत कार्य कर दिया है, जिन्हें सम्मानित किया गया। राजनीतिक दल मतदाताओं को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं।
जनपद में विधानसभावार एसआईआर कार्य चल रहा है। इसके लिए सभी ब्लॉक में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार के साथ जिलास्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जनपद में 1982 बीएलओ गणना प्रपत्र वितरण और संकलन का कार्य कर रहे हैं।
फार्म पोर्टल पर अपलोड के लिए विभागीय कार्यालयों में डेस्क स्थापित की गई है। सभी ब्लॉक और तहसील समेत जिला मुख्यालय पर भी इसे लागू किया गया है। जिले में कुल 21.12 लाख मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म भरे जाने हैं।
एसआईआर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित कर रहे भाजपाई
इनमें से 15 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं। यह कार्य आगामी 11 दिसंबर तक पूर्ण होना है। वहीं गांधीनगर, गांधी कॉलोनी, नई मंडी आदि कॉलोनियों में भाजपाई मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
जाट कॉलोनी, शांतिनगर में रालोद की ओर से कैंप लगाया गया है। वहीं खालापार, किदवइनगर में सपाई फॉर्म भरने में सहयोग कर रहे हैं।
इसी क्रम में पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के फॉर्म की पोर्टल पर फीडिंग का कार्य बीएसए कार्यालय में चल रहा है। इस विधानसभा के लिए 321 बीएलओ लगाए गए हैं।
इनमें से 38 बीएलओ ने अपने बूथ का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है, जिसके चलते निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राहुल देव भट्ट, बीएसए संदीप कुमार, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राधेश्याम गौड ने प्रशस्ति पत्र तथा उपहार देकर सम्मानित किया।
यह भी पढ़ें- सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लोदशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।