Muzaffarnagar: जिले में 70 प्रतिशत पूरा हुआ SIR, बीएलओ हुए सम्मानित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सरकारी मशीनरी दिन-रात लगी है। जनपद में 70 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो गया है। कई बीएलओ ने शत-प्रतिशत कार्य कर दिया है, जिन्हें सम्मानित किया गया। राजनीतिक दल मतदाताओं को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद में विधानसभावार एसआईआर कार्य चल रहा है। इसके लिए सभी ब्लॉक में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार के साथ जिलास्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जनपद में 1982 बीएलओ गणना प्रपत्र वितरण और संकलन का कार्य कर रहे हैं।

फार्म पोर्टल पर अपलोड के लिए विभागीय कार्यालयों में डेस्क स्थापित की गई है। सभी ब्लॉक और तहसील समेत जिला मुख्यालय पर भी इसे लागू किया गया है। जिले में कुल 21.12 लाख मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म भरे जाने हैं।