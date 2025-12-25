मुजफ्फरनगर के स्कूल-कॉलेजाें में नया नियम लागू, अखबार पढ़ना किया गया अनिवार्य

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। विद्यार्थियों में पठन संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्कूल-कॉलेजों में समाचार पत्रों को पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए शासन से निर्देश जारी हुए हैं। इससे छात्र-छात्राओं में पढ़ने की आदत का विकास होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स गेजेट्स पर स्क्रीन टाइम में कमी होगी। शासन के निर्देश को डीएम, डीआईओएस और बीएसए ने सराहा है। डीआईओएस और बीएसए ने प्रधानाचार्याें को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। डीएम, डीआईओएस और बीएस को शासन से जारी निर्देशों में कहा गया है कि रीडिंग कैंपेन को प्रभावी बनाने के लिए पुस्तकों के साथ-साथ समाचार पत्रों को भी विद्यालय की दैनिक पठन संस्कृति का अनिवार्य अंग बनाया जाए। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी।