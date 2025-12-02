Language
    मुजफ्फरनगर में अब देहात में दौड़ेंगी रोडवेज बसें, 107 रूट किए गए निर्धारित

    By Basant Gautam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में रोडवेज बसों का संचालन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा। इसके लिए 107 मार्गों को निर्धारित किया गया है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर तक पहुंचने में सुविधा होगी और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह पहल दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी।

    संवाद सहयाेगी, जागरण मुजफ्फरनगर। देहात के लोगों को यातायात संसाधन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवहन विभाग जल्द गांव की पगडंडी पर बस दौड़ाएगा। बस दौड़ाने का सर्वे कर लिया गया है। विभाग ने देहात क्षेत्र में रोडवेज बसों को दौड़ाने के लिए 107 रूट निर्धारित कर लिए हैं। विभाग अतिरिक्त आउट सोर्सिंग चालकों की भर्ती भी करेगा।

    खतौली डिपो के पास निगम और अनुबंधित मिलाकर 134 बसें हैं। खतौली डिपो को हाल ही में 14 छोटी नई बसें मिली है। देहात में बसों को दौड़ाने के लिए रूट बनाए गए हैं। बसों के संचालन के लिए 107 रूट निर्धारित किए गए हैं साथ ही यहां से औसतन कितने यात्री निकलते हैं, सड़क की चौड़ाई और मोड़ किस तरह के हैं, यह भी देखा गया है।

    डिपो से रतनपुरी मार्ग, घटायन मार्ग, फलावदा मार्ग, जसौला मार्ग, भंगेला मार्ग, नावला मार्ग, फुलत-चंदसीना मार्ग पर बसें दौड़ेंगी। इनमें अधिकांश रूटों पर प्राइवेट बस चलाई जा रही हैं, जबकि कुछ गांवों में बसों की कोई सेवा नहीं है

    जिस कारण लोगों को यातायात संसाधन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। उन्हें ई-रिक्शों या निजी वाहनों से आना-जाना पड़ता हैं। खतौली डिपो यहां अपनी बसें चलाएगा तो यात्रियों को लाभ मिलेगा। रोडवेज डिपो की आमदनी भी बढ़ेगी। परिवहन विभाग बसों के संचालन के लिए अतिरिक्त आउटसाेर्सिंग चालकों की भर्ती करेगा।


    देहात के मार्गों के लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है। बसों को चलाने के लिए 107 रूट निर्धारित कर लिए गए हैं। जल्द रोडवेज बसों को देहात क्षेत्र में दौड़ाया जाएगा। बसों के गांव तक पहुंचने से लोगों को लाभ मिलेगा।
                                               

                                                                      राकेश कुमार, एआरएम खतौली रोडवेज डिपो