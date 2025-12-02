मुजफ्फरनगर में अब देहात में दौड़ेंगी रोडवेज बसें, 107 रूट किए गए निर्धारित

संवाद सहयाेगी, जागरण मुजफ्फरनगर। देहात के लोगों को यातायात संसाधन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवहन विभाग जल्द गांव की पगडंडी पर बस दौड़ाएगा। बस दौड़ाने का सर्वे कर लिया गया है। विभाग ने देहात क्षेत्र में रोडवेज बसों को दौड़ाने के लिए 107 रूट निर्धारित कर लिए हैं। विभाग अतिरिक्त आउट सोर्सिंग चालकों की भर्ती भी करेगा।

खतौली डिपो के पास निगम और अनुबंधित मिलाकर 134 बसें हैं। खतौली डिपो को हाल ही में 14 छोटी नई बसें मिली है। देहात में बसों को दौड़ाने के लिए रूट बनाए गए हैं। बसों के संचालन के लिए 107 रूट निर्धारित किए गए हैं साथ ही यहां से औसतन कितने यात्री निकलते हैं, सड़क की चौड़ाई और मोड़ किस तरह के हैं, यह भी देखा गया है।