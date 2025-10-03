UPPCL: सुबह 11 बजे से पहले निपटा लें सभी जरूरी काम, यूपी में इन 18 बिजलीघरों से बाधित रहेगी बिजली सप्लाई

मुजफ्फरनगर में शनिवार को शहर और देहात दोनों जगह बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर में मरम्मत कार्य के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती होगी। वहीं देहात में लाइनों की मरम्मत के कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन रहेगा। ऊर्जा निगम ने नागरिकों से पानी का प्रबंध करने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शनिवार को शहर से लेकर देहात में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मंडी समिति के उपकेंद्र से कई फीडरों की बिजली बाधित रहेगी। इसके चलते ऊर्जा निगम ने लोगों को सचेत किया है। सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।

ऐसे में पानी समेत अपनी आवश्यकता की पूर्ति रखें। देहात में लगभग 15 से अधिक बिजलीघरों की लाइनों, फीडर पर कार्य किया जाएगा। जिसके चलते लगभग दो से ढाई घंटे तक शटडाउन रहेगा। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार को गांधी कालोनी के आदर्श कालोनी, मंडी समिति, स्टेट बैंक कालोनी के उपकेंद्रों पर मरम्मत एवं परीक्षण का कार्य होगा। जिसके चलते 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

मंडी समिति के बिजलीघर से जुड़े भारतीय कालोनी, नई मंडी, गांधी नगर, पटेलनगर के फीडर पर मरम्मत एवं परीक्षण, टेस्टिंग के लिए 11 से दोपहर 03 बजे तक बिजली नहीं अाएगी। वहीं देहात में हासमपुर, कुतुबपुर, अटाली, वैक्ली, मिडकली, चंधेड़ी, बुढ़ाना टाउन व देहात, कुरथल, अलीपुर अटेरना, जौला, बिराल, परासौली, फुगाना, हबीबपुर तथा खतौली टाउन-3 एवं नगर निकाय फीडर पर बिजनेस प्लान के तहत एबीसी बदलने, लाइनों की मरम्मत के कारण प्रात: नौ बजे से दोपहर दो बजे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।