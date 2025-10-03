Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPCL: सुबह 11 बजे से पहले निपटा लें सभी जरूरी काम, यूपी में इन 18 बिजलीघरों से बाधित रहेगी बिजली सप्लाई

    By Dilshad Ali Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:08 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में शनिवार को शहर और देहात दोनों जगह बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर में मरम्मत कार्य के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती होगी। वहीं देहात में लाइनों की मरम्मत के कारण सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन रहेगा। ऊर्जा निगम ने नागरिकों से पानी का प्रबंध करने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शहर से देहात में 18 बिजलीघरों से बाधिक रहेगी बिजली आपूर्ति

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शनिवार को शहर से लेकर देहात में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मंडी समिति के उपकेंद्र से कई फीडरों की बिजली बाधित रहेगी। इसके चलते ऊर्जा निगम ने लोगों को सचेत किया है। सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में पानी समेत अपनी आवश्यकता की पूर्ति रखें। देहात में लगभग 15 से अधिक बिजलीघरों की लाइनों, फीडर पर कार्य किया जाएगा। जिसके चलते लगभग दो से ढाई घंटे तक शटडाउन रहेगा।

    ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार को गांधी कालोनी के आदर्श कालोनी, मंडी समिति, स्टेट बैंक कालोनी के उपकेंद्रों पर मरम्मत एवं परीक्षण का कार्य होगा। जिसके चलते 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

    मंडी समिति के बिजलीघर से जुड़े भारतीय कालोनी, नई मंडी, गांधी नगर, पटेलनगर के फीडर पर मरम्मत एवं परीक्षण, टेस्टिंग के लिए 11 से दोपहर 03 बजे तक बिजली नहीं अाएगी।

    वहीं देहात में हासमपुर, कुतुबपुर, अटाली, वैक्ली, मिडकली, चंधेड़ी, बुढ़ाना टाउन व देहात, कुरथल, अलीपुर अटेरना, जौला, बिराल, परासौली, फुगाना, हबीबपुर तथा खतौली टाउन-3 एवं नगर निकाय फीडर पर बिजनेस प्लान के तहत एबीसी बदलने, लाइनों की मरम्मत के कारण प्रात: नौ बजे से दोपहर दो बजे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

    शहर में नई मंडी, लक्ष्मण विहार, भरतिया कालोनी, कंबलवाला बाग, कल्याणपुरी, कृष्णा विहार, जैन मिलन, कूकड़ा, अलमासपुर, गांधीनगर, चौडी गली, अवध विहार, अग्रसेन विहार एवं पटेलनगर में बिजली आपूर्ति नहीं होगी। इसके लिए नगारिक अपने के लिए पेयजल इत्यादि का प्रबंध रखें।