मुजफ्फरनगर पुलिस ने चार राज्यों से बरामद किए गुम हुए 32 लाख के स्मार्ट फोन, इस खास तकनीक से मिली सफलता

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। पुलिस की सर्विलांस सेल ने चार महीनों में गुम हुए 171 मोबाइल फोन चार राज्यों से बरामद किए हैं। इन फोन की कीमत लगभग 32 लाख रुपये है। फोन उनके स्वामियों को सौंपे गए, तो उनके चेहरे खिल उठे।

सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता कर बताया कि सर्विलांस सेल ने पिछले चार माह में जनपद में खोए 171 स्मार्ट फोन को यूपी समेत बिहार, राजस्थान और दिल्ली राज्यों से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल एवं आधुनिक सर्विलांस तकनीक की सहायता से प्राप्त ट्रेसेबिलिटी डिटेल्स के आधार पर मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

मोबाइल फोन मालिकों को सौंपे गए सोमवार को सभी मोबाइल फोन उनके स्वामियों को लौटाने के लिए बुलाया गया, लेकिन केवल 10 महिलाएं और 45 पुरुष अपने मोबाइल फोन लेने के लिए पहुंचे। जिन्हें उनके मोबाइल लौटा दिए गए, बाकी लोगों ने बाद में आकर फोन लेने की बात कही। मोबाइल पाकर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की।