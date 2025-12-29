Language
    मुजफ्फरनगर पुलिस ने चार राज्यों से बरामद किए गुम हुए 32 लाख के स्मार्ट फोन, इस खास तकनीक से मिली सफलता

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    Muzaffarnagar  News : मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्विलांस सेल ने चार महीनों में 171 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपये है। ये फो ...और पढ़ें

    Hero Image

    बरामद किए गए मोबाइल मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में महिलाओं को सौंपते एसएसपी संजय कुमार वर्मा। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। पुलिस की सर्विलांस सेल ने चार महीनों में गुम हुए 171 मोबाइल फोन चार राज्यों से बरामद किए हैं। इन फोन की कीमत लगभग 32 लाख रुपये है। फोन उनके स्वामियों को सौंपे गए, तो उनके चेहरे खिल उठे।

    सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता कर बताया कि सर्विलांस सेल ने पिछले चार माह में जनपद में खोए 171 स्मार्ट फोन को यूपी समेत बिहार, राजस्थान और दिल्ली राज्यों से बरामद किया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल एवं आधुनिक सर्विलांस तकनीक की सहायता से प्राप्त ट्रेसेबिलिटी डिटेल्स के आधार पर मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    मोबाइल फोन मालिकों को सौंपे गए

    सोमवार को सभी मोबाइल फोन उनके स्वामियों को लौटाने के लिए बुलाया गया, लेकिन केवल 10 महिलाएं और 45 पुरुष अपने मोबाइल फोन लेने के लिए पहुंचे। जिन्हें उनके मोबाइल लौटा दिए गए, बाकी लोगों ने बाद में आकर फोन लेने की बात कही। मोबाइल पाकर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की।

    वहीं, एसएसपी ने लोगों को जागरूक कर कहा कि मोबाइल बहुत अच्छी और उपयोगी चीज है, लेकिन हमेशा इसका सदुपयोग करें। गलत गतिविधियों से दूर रहें। अपने बच्चों के फोन को भी चेक करें कि कहीं वह मोबाइल में कुछ गलत तो सर्च नहीं कर रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि अगर किसी का फोन गुम या चोरी हो जाता है तो वह पुलिस थाने पर शिकायत जरूर करें। सर्विलांस सेल लगातार खोए मोबाइल फोन को खोजने के लिए काम करती रहती है। इस दौरान एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ, सर्विलांस सेल के प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह, प्रतिसार निरीक्षक उदल सिंह मौजूद रहे.