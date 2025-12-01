Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarnagar News: पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज

    By Bhushan Pal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:16 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में शामली रोड पर गांव बसीकला व आदमपुर के बीच ढिंढावली मोड़ पर पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसके बाद पुलिस फायरिंग में वह घायल हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाहपुर थाना क्षेत्र के शामली रोड पर हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश।

    संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र की कुटबा चौकी के गांव बसीकला व आदमपुर के बीच ढिंढावली मोड़ पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहपुर थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि क्षेत्र के शामली रोड पर गांव बसीकला व आदमपुर के बीच ढिंढावली मोड़ पर पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी जिसके बाद पुलिस फायरिंग में वह घायल हो गया।

    जिसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा व एक जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए। सीओ बुढाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के गिरफ्तार आरोपित बदमाश पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

    आरोपित एक आपराधिक मामले वांछित चल रहा था तथा पीड़ित पक्ष को धमकी दे रहा था। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार सीएचसी पर भर्ती कराया जंहा से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया।

    यह भी पढ़ें- यूपी में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू...100 प्रतिशत तक मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम