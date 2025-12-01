Muzaffarnagar News: पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र की कुटबा चौकी के गांव बसीकला व आदमपुर के बीच ढिंढावली मोड़ पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं।

