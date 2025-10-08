Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    16 माह में रकम ढाई गुणा करने के झांसे में आए हजारों लोग, आरोपितों ने 120 करोड़ हड़पे, मुजफ्फरनगर पुलिस ने तीन को दबोचा

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सौंदर्य प्रसाधन कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करता था। गिरोह निवेश की राशि को 2.5 गुना करने का वादा करता था। पुलिस ने 4 करोड़ रुपये के सौंदर्य उत्पाद जब्त किए हैं। गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में था।

    prefferd source google
    Hero Image
    निवेश के नाम पर 120 करोड़ हड़पे, मुजफ्फरनगर पुलिस ने तीन को दबोचा

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पुरकाजी थाना पुलिस ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स (सौंदर्य प्रसाधन) बनाने की कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का राजफाश किया है। गिरोह ने लगभग 120 करोड़ रुपये का निवेश कराया, जिसे हड़प लिया गया। आरोपित निवेश की रकम को ढाई गुणा करने का झांसा देते थे। इनके कब्जे से पुलिस ने लगभग चार करोड़ रुपये के सौंदर्य प्रसाधन, कार और फर्नीचर बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरोह ने मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली व पंजाब तक नेटवर्क फैला रखा है और लगभग पांच हजार लोगों से निवेश कराया था। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है।

    बुधवार दोपहर रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पांच अक्टूबर को अमित कुमार गौतम निवासी ग्राम खेड़की के विरुद्ध कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि आरोपित ने सेनेमी कंसल्टिंग प्राइवेट कंपनी बनाकर उसमें निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है।

    पुलिस ने इसकी जांच की, जिसके बाद बुधवार प्रात: पुरकाजी क्षेत्र में धमात गंग नहर पुल से आरोपित अमित कुमार गौतम पुत्र धीरज सिंह निवासी गांव खेड़की थाना पुरकाजी, डा. शादाब पुत्र उस्मान व सरफराज पुत्र यामीन निवासी मुहल्ला झोझगान कस्बा व थाना पुरकाजी को गिरफ्तार किया।

    आरोपित अमित ने अपनी पत्नी वंदना के साथ मिलकर सेनेमी कंपनी बनाई थी। इसमें सौंदर्य प्रसाधन बनाकर बेचने की योजना थी। इसमें लोगों से निवेश कराया और उन्हें जमा की गई रकम को 16 माह में ढाई गुणा करने का लालच दिया। निवेश करने वालों के साथ अनुबंध किया गया। निवेशकों का विश्वास जीतकर आरोपित बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने में जुट गए।

    बाद में शादाब, सरफराज व अन्य लोगों को जोड़कर लगभग 120 करोड़ से अधिक रुपये का निवेश कराया गया। उसके बाद निवेशकों की समस्त रकम को हड़प लिया गया। निवेशकों को झांसे में रखने के लिए आरोपितों ने हरिद्वार के ज्वालापुर में किराए पर मकान लेकर उसमें उत्पादों का वेयर हाउस बना रखा था। निवेश के बाद लोगों की देनदारी बढ़ी तो आरोपित अपना वेयर हाउस व कार्यालय बंद कर फरार हो गए।

    एसपी सिटी ने बताया कि आरोपितों के बैंक खातों की पड़ताल कराई गई है, जिसमें 120 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन सामने आया है। हालांकि आरोपितों ने कुछ निवेशकों को रकम लौटाना बताया है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। आरोपितों की निशानदेही पर लगभग चार करोड़ रुपये के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक टाटा नेक्सन कार व फर्नीचर बरामद किया है। पकड़े गए सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।