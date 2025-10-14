Language
    प्रेमिका की खातिर पांच घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा युवक, यह था नाराजगी का कारण

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में एक युवक अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के गम में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। राजकुमार नामक इस युवक ने युवती से प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया था। युवक प्रेमिका को वापस दिलाने की मांग कर रहा था। पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा और शांति भंग की कार्रवाई की। 

    पांच घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ने वाला युवक  

    संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। प्रेमिका के बिछड़ने का गम एक युवक से सहा नहीं गया। मंगलवार सुबह वह मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर नई मंडी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लगभग पांच घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा गया।
    नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश शर्मा ने बताया कि टावर पर चढ़ने वाला युवक 24 वर्षीय राजकुमार निवासी गांव चंदसमन थाना खतौली है। उसने क्षेत्र की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने 7 जुलाई को हमीरपुर हिमाचल प्रदेश स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। स्वजन ने आरोपित के खिलाफ खतौली थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 14 अगस्त को खतौली पुलिस ने युवती को हिमाचल से बरामद कर लिया। बयान होने के बाद युवती अपने परिवार के साथ रहने लगी।
    बताया जा रहा है कि इसी बात से राजकुमार परेशान था। जिसके चलते राजकुमार ने सोमवार को खतौली से ट्रेन पकड़ी और अंबाला चला गया। वहां से रात को वापस छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर मेरठ चला गया। मेरठ से वापस देर रात मुजफ्फरनगर पहुंचा। सुबह लगभग साढ़े पांच बजे वह रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया।उसने मांग की कि मुझे मेरी प्रेमिका वापस दिलाओ। लगभग पांच घंटे तक समझाने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने युवक को नीचे उतारा। पूछताछ में राजकुमार ने बताया कि उसकी प्रेमिका गर्भवती थी, लेकिन उसके स्वजन ने उसका अबॉर्शन करवा दिया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था। उधर, नई मंडी कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है।

