यूपी के इस जिले में प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने से परेशान युवक 80 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा, कूदकर दे दी जान 

संवाद सूत्र, जागरण, अनूपशहर (बुलंदशहर)। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो जाने से पीड़ित युवक ने गांव में बनी पानी की टंकी के ऊपर से कूद कर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

मंगलवार को अनूपशहर क्षेत्र के गांव सिरोरा स्थित जल निगम की 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर गांव निवासी ईदा अहमद का 22 वर्षीय पुत्र साजिद उर्फ सज्जा चढ़ गया।

उसने खुदा के पास जाने की बात कह कर टंकी से छलांग लगा दी। तत्काल स्वजन उसे अनूपशहर स्थित चिकित्सालय ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार गांव सिरोरा निवासी ईदा अहमद गांव में ही खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनके छह बेटों में से चार बेटे दिल्ली में रहते हैं। दो बेटे गांव में ही रहते हैं। पांचवें नंबर के पुत्र साजिद का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।