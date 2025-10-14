यूपी के इस जिले में प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने से परेशान युवक 80 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा, कूदकर दे दी जान
Bulandshahar News : बुलंदशहर के गांव सिरोरा में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में निराशा के चलते पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। 22 वर्षीय साजिद का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन युवती के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इससे आहत होकर साजिद ने यह कदम उठाया।
संवाद सूत्र, जागरण, अनूपशहर (बुलंदशहर)। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो जाने से पीड़ित युवक ने गांव में बनी पानी की टंकी के ऊपर से कूद कर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
मंगलवार को अनूपशहर क्षेत्र के गांव सिरोरा स्थित जल निगम की 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर गांव निवासी ईदा अहमद का 22 वर्षीय पुत्र साजिद उर्फ सज्जा चढ़ गया।
उसने खुदा के पास जाने की बात कह कर टंकी से छलांग लगा दी। तत्काल स्वजन उसे अनूपशहर स्थित चिकित्सालय ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार गांव सिरोरा निवासी ईदा अहमद गांव में ही खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनके छह बेटों में से चार बेटे दिल्ली में रहते हैं। दो बेटे गांव में ही रहते हैं। पांचवें नंबर के पुत्र साजिद का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
मां और ग्रामीणों ने काफी देर तक समझाने का किया प्रयास
युवती के स्वजन ने साजिद से उसका निकाह करने से इन्कार कर दिया। कुछ दिन पूर्व युवती का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। इस बात से क्षुब्ध साजिद ने जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लेते हुए पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। ग्रामीणों ने उसे काफी देर तक समझाने का प्रयास किया।
मौके पर उसकी मां हुस्न बानो को भी बुला लिया। उन्होंने भी बेटे को नीचे उतर आने को कहा, लेकिन सभी के सामने साजिद ने ऊपर से छलांग लगा दी और जल निगम कर्मचारी के रहने के कमरे की छत पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन तत्काल उसे अनूपशहर चिकित्सालय ले गए वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
यह भी पढ़ें- प्रेमिका की खातिर पांच घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा युवक, यह था नाराजगी का कारण
कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि साजिद के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।