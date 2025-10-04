Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार की टक्कर से बाइक सवार 10 मीटर उछलकर गिरे, पिता की मौत, पुत्र घायल, कार सवार हरियाणा के तीन युवक भी घायल

    By Anand Prakash Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के पुरकाजी गंगनहर पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार ग्रामीण की मौत हो गई। उनका पुत्र घायल हो गया। कार सवार तीन युवक भी घायल हो गए। हादसा कर्मवीर आश्रम के पास हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार को कब्जे में ले लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में दुर्घटनाग्रस्त बाइक व कार

    संवाद सूत्र,जागरण, पुरकाजी (मुजफ्फरनगर)। पुरकाजी गंगनहर पर सुबह साढ़े छह बजे तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार की टक्कर लगने के बाद पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार में सवार तीन युवक भी घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एबुलेंस से सरकारी अस्पताल भिजवायां। जहां चिकित्सकों ने दिलशाद को मृत घोषित कर दिया और चारों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव कम्हेड़ा निवासी अर्श पुत्र दिलशाद (22) अपने पिता दिलशाद उर्फ भूरा पुत्र शेरदीन (45) को अपनी पल्सर बाइक से पुरकाजी में कुछ सामान खरीदने के आ रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बाइक सवार जब गंगनहर स्थित कर्मवीर आश्रम के निकट मोड़ पर पहुंचे तो हरिद्वार की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने असंतुलित होकर बाइक मेें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार 10 मीटर उछल कर सड़क किनारे लगे हुए डिवाडर पर गिर गए। जिससे पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कार व बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 

    वहीं कार में बैठे हुए अभिषेक पुत्र जोगेन्द्र,शिवम पुत्र राजेन्द्र,अर्पण पुत्र गजाधर निवासी श्याम कालोनी,रामबाग,बल्लभनगर फरीदाबाद (हरियाणा) भी गंभीर घायल हो गए। सूचना पर कम्हेड़ा चौकी इंचार्ज विक्रम वीरेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उठाकर पीएचसी पर भिजवाया गया। 

    जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद दिलशाद को मृत घोषित कर दिया। अर्श, अर्पण, अभिषेक, शिवम को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष जयवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा नंबर की कार को कब्जे में लिया हैं। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    ग्राम प्रधान अमित ने बताया कि मृतक दिलशाद घर पर रहकर पशुओं की देखरेख करता था।  उसका पुत्र अर्श वेल्डिंग का काम कर गुजरा करता है। उन्होंने बताया कि गंगनहर पर सड़क किनारे बने हुए गड्ढे हादसों का सबब बने हुए हैं।