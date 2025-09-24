Language
    UP News: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बस ने स्कूटी व बाइक में मारी टक्कर, महिला सहित तीन की मौत

    By Basant Gautam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:59 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रतनपुरी थाना क्षेत्र में दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु हो गई। एक तेज रफ्तार बस ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे राधिका अन्नू और आदित्य की जान चली गई। अनुज और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस को जब्त कर लिया है।

    हादसे में मृत महिला राधिका का फाइल फोटो (इंसेट में) एवं प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण, रतनपुरी (मुजफ्फरनगर)। रतनपुरी थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर क्षेत्र के केशर हवेली होटल के पास उत्तराखंड डिपो की तेज रफ्तार बस ने स्कूटी और बाइक में पीछे से मारी टक्कर दी। जिसमें महिला सहित तीन की मौत हो गई, जबकि पिता-पुत्री गंभीर घायल हो गए। पुलिस तीनों शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। चालक बस को छोड़कर फरार हो गया।

    मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के गांव दादरी निवासी अनुज पुत्र राजेंद्र मंगलवार की रात बाइक पर अपनी पत्नी राधिका व चार माह की बेटी आराध्या के साथ छपार थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर ससुराल जा रहा था, जैसे ही वे दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रायपुर नंगली स्थित केशर हवेली होटल के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेजी से आई उत्तराखंड की बस ने बाइक तथा उनके बराबर से गुजर रही स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में अनुज, राधिका, आराध्या और स्कूटी सवार अन्नु पुत्र ऋषिपाल व उसका चचेरा भाई आदित्य पुत्र राजेंद्र शामली क्षेत्र के थाना बाबरी कैड़ी घायल हो गए।

    चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। घटना से राहगीरों की भीड़ लग गई। लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घायलों को हाईवे स्थित सेंट फ्रांसिस हास्पिटल भिजवाया। जहां से चिकित्सकों ने घायलों को गंभीर हालत के चलते रेफर कर दिया। सभी घायलों को मोदीपुरम स्थित एसडीएम ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    जहां चिकित्सकों ने 24 वर्षीय राधिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि 21 वर्षीय अन्नु व उसके 19 वर्षीय चचेरे भाई आदित्य की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अनुज व उसकी पुत्री का उपचार चल रहा है। मृतक युवक हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि बस को कब्जे में लिया गया है। चालक की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतका राधिका के देवर विनोद ने रोडवेज बस के अज्ञात चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है।

    आदित्य कर रहा था बी-फार्मा, अन्नू प्राइवेट कंपनी में नौकरी

    हादसे से मृतकों के परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतक आदित्य बी फार्मा तृतीय वर्ष का छात्र था, जबकि चचेरा भाई अन्नू उत्तराखंड हरिद्वार के बहादराबाद में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घायल अनुज नोएडा में मोबाइल चार्जर बनाने की कंपनी में कार्य करता है।