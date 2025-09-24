Language
    By Deepak Tyagi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:25 AM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर छपार टोल प्लाजा के उप प्रबंधक अरविंद पांडेय की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। उसकी पहचान शिवम निवासी गांव मोहम्मदपुर रायसिंह थाना भौराकलां मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। उसके गांव के ही विशु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लि‍या।

    उप प्रबंधक हत्याकांड में नामजद समेत दो और आरोपित गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, जागरण. छपार (मुजफ्फरनगर)। दिल्ली-देहरादून हाईवे के छपार टोल प्लाजा के उप प्रबंधक अरविंद पांडेय की हत्या के मामले में नामजद समेत दो और आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। चार आरोपित पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

    एसएसपी संजय वर्मा ने मंगलवार को बताया कि सोमवार देर रात छपार थाना पुलिस ने रोहाना-खामपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान रोहाना की ओर से आ रहे बाइक सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया। वह गांव महरायपुर की ओर भागने लगे। घेराबंदी करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया।

    पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली गोली लगने से घायल हो गया। उसकी पहचान शिवम उर्फ शिव पुत्र सुधीर निवासी गांव मोहम्मदपुर रायसिंह थाना भौराकलां के रूप में हुई। उसके गांव के ही विशु उर्फ विस्तार को कांबिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि दोनों बदमाश छपार टोल प्लाजा के उप प्रबंधक अरविंद पांडेय पुत्र श्रीप्रकाश निवासी गांव फूलपुर परसादपुर थाना धानापुर जनपद चंदौली की अपहरण के बाद हत्या और टोल प्रबंधक मुकेश चौहान पर हमला करने के मामले में आरोपित हैं।

    चार आरोपित पूर्व में गिरफ्तार किए गए 

    उप प्रबंधक हत्याकांड में चार आरोपितों को छपार थाना पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। इनमें शुभम चौधरी निवासी गांव मोहम्मद पुर रायसिंह, प्रदीप व शेखर निवासी गुलावठी जनपद बुलंदशहर तथा राजन पुत्र सौराज निवासी धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत को मुठभेड़ में गिरफ्तार करते हुए पहले ही जेल भेज चुकी है।

    शिव उर्फ शिवम को लगाई थी उप प्रबंधक ने फटकार

    सोमवार देर रात मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए शिव उर्फ शिवम ने पुलिस को बताया कि 16 सितंबर को उप प्रबंधक और प्रबंधक ने उनको टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम में ऊपर के कमरे में खाना खाने का विरोध किया था। उनसे कहा था कि तुम कर्मचारी हो, नीचे की तरफ बैठकर खाना खाया करो, यह बात उन्हें बुरी तरह चुभ रही थी। 18 सितंबर की रात को टोल प्लाजा के गेस्ट हाउस में प्रबंधक और उप प्रबंधक के सिर पर हमला किया था। उप प्रबंधक को कार में डालकर ले जाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की थी। शव को 18 सितंबर की रात ही मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र में भोला रोड पर फेंक दिया था। बता दें कि अगले दिन 19 सितंबर को उप प्रबंधक का शव बरामद हुआ था।