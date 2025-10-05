Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस शहर में सांड़ के उत्‍पात से मची खलबली, वृद्ध को पटका, युवक पर कि‍या हमला और फि‍र...

    By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के उत्तरी रामपुरी में एक सांड़ के हमले से दहशत फैल गई है। सांड़ ने एक वृद्ध और एक युवक को घायल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में हमले की घटना कैद होने के बाद लोगों ने नगर पालिका और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने और सांड़ को पकड़ने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सांड द्वारा हमला किए जाने की सीसीटीवी फुटेज प्रसारित

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर के उत्तरी रामपुरी में सांड़ के उत्‍पात से खलबली मच गई। इसके हमले में वृद्ध एवं युवक घायल हो गए। सांड़ के हमले में वृद्ध के सिर एवं छाती में गुम चोट लगी है, जबकि युवक के पैर की हड्डी टूट गई है। सांड़ द्वारा हमला किए जाने की सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज प्रसारित हो रही है। लोगों ने सांड़ को पकड़वाने की मांग की है। नगर पालिका समेत पशु चिकित्साधिकारी को फोन पर सूचित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेसहारा गोवंशी को पकड़कर गोआश्रय स्थलों में रखने के निर्देश हैं। शहर से गोवंशी को पकड़कर पुरकाजी में बनाई गई काऊ सेंचुरी में भिजवाया गया है। उत्तरी रामपुरी कालोनी में सांड़ के उत्पात से लोग परेशान हैं। चार दिन पूर्व कालोनी में सांड घुस आया। जिसे कालोनी के वृद्ध सुभाष ने बच्चों के कारण भगाने का प्रयास किया। इस दौरान सांड ने उन पर हमला बोल दिया।

    सांड़ ने पहले सुभाष को पटक दिया। जमीन पर गिरे वृद्ध को सींग मारकर घायल कर दिया। वृद्ध के सिर एवं छाती में गुम चोट आई है। लाठी लेकर कुछ महिलाओं ने सांड को दौड़ाकर कालोनी से भगाया। वहीं सांड ने कालोनी के युवक आकाश पर हमला बोल दिया। जिससे उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। किसी तरह लोगों ने युवक को बचाकर अस्ताल में भर्ती कराकर उपचार दिलाया। 

    लोगों का कहना है कि सांड एक सप्ताह से कालोनी में घूम रहा है। इससे दहशत बनी हुई है। कालोनी में महिलाएं और बच्चे भी आवागमन करते हैं। लोगों ने नगर पालिका सहित पशु चिकित्सा विभाग से सांड को पकड़कर आश्रय स्थल में छोड़े जाने की मांग की है। 

    मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जितेंद्र गुप्ता का कहना है क‍ि सांड़ द्वारा हमला किए जाने सम्बंधित वीडियो का संज्ञान लिया गया है। टीम भेजकर सांड़ की तलाश कराई जा रही है। जिसे पकड़वाकर गोआश्रय स्थल पर छुड़वाया जाएगा। कालोनी के लोगों से भी वार्ता की गई है। नगर पालिका को भी इस बारे में अवगत कराया गया है।