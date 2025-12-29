संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)। खतौली में जीटी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से धोखाधड़ी कर पांच लाख रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। एक व्यक्ति ने दिल्ली के व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज के आधार पर चेक प्रस्तुत कर पांच लाख रुपये हड़प लिए। न्यायालय के आदेश पर थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी से रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

जीटी रोड स्थित पीएनबी शाखा के अधिकारी हंसराज शर्मा ने बताया कि दिल्ली भजनपुरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में दिलराज पुत्र प्रकाश का खाता था। उसने प्रधान कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें फर्जी तरीके से खाता ट्रांसफर और पांच लाख रुपये विड्रोल होने की शिकायत की गई तो 17 मार्च को अज्ञात व्यक्ति द्वारा भजनपुरा शाखा का बचत खाता बिजनौर के सिविल लाइन पीएनबी शाखा में बचत खाते को फर्जी तरीके से ट्रांसफर करा लिया।

साथ ही बचत खाते की चेक बुक और पासबुक भी जारी करा ली गई। 18 मार्च को उक्त व्यक्ति चेकबुक और पासबुक जारी होने पर खतौली में जीटी रोड स्थित शाखा में आया। यहां तत्कालीन शाखा प्रबंधक अंकित कुमार पटेल मिले। उनसे चेक से छह लाख रुपये निकालने को कहा तो शाखा प्रबंधक ने बैंक की अन्य शाखा से सेल्फ चेक से केवल पांच लाख रुपये ही निकाले जाने की बात कही।

आरोप है कि बिजनौर शाखा का चेक खतौली शाखा में प्रस्तुत किया। चेक पर ग्राहक के हस्ताक्षर, फोटो व पुश्त पर लिखे मोबाइल नंबर को सिस्टम और यूवी लेम्प पर चेक किया गया तो वह असल पाए गए। हस्ताक्षर, फोटो और मोबाइल नंबर का मिलान हो रहा था। उक्त व्यक्ति से पांच लाख की नकदी निकलाने के बारे में पूछा गया तो उसने खतौली में प्रापर्टी खरीदने को नकद राशि की मांग की।