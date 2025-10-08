Muzaffarnagar News : बलिदानी की बेटी से लाखों की साइबर ठगी, गैलेंट्री ग्रांट दिलाने के नाम पर कई बार लिए रुपये

Muzaffarnagar News आनलाइन ठगों ने सीमा सुरक्षा बल के शहीद सिपाही की बेटी से साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने शहीद की पत्नी को पेंशनर्स को गैलेंट्री ग्रांट करने का लालच दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल से जांच शुरू कर दी है। धोखेबाजों ने ग्रांट देने के बहाने कई किश्तों में रुपये लिए।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। आनलाइन लुटेरों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बलिदानी सिपाही की बेटी से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी कर ली। लुटेरों ने बलिदानी की वीरांगना पेंशनर्स को गैलेंट्री ग्रांट जारी किए जाने का झांसा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल के माध्यम से मामले की जांच शुरू कराई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के दक्षिणी कृष्णापुरी निवासी विदुषी मलिक के पिता तेजपाल सिंह मलिक सीमा सुरक्षा बल में सिपाही थे, जो 26 सितंबर वर्ष 1999 में बलिदानी हो गए थे। पीड़िता ने बताया कि विगत दिवस उसे फोन काल आई थी, जिसमें आरोपित ने बताया कि तेजपाल सिंह मलिक के गैलेंट्री ग्रांट इश्यू हुआ है। जिसके 3.70 लाख रुपये हैं और ये निरस्तीकरण कोष में पड़ा है।

बलिदानी की वीरांगना को वर्ष 2023 से 2026 तक लगभग 3.70 लाख रुपये मिलेंगे। इसके बाद विवेक राजपूत नामक अधिकारी के सहायक गुलाटी ने फोन कर ग्रांट देने की ऐवज में 24,600 रुपये की मांग की। उसके बाद फंड स्वीकृत कराने के लिए 74,600 रुपये लिए गए। आरोपितों ने पुन: 97 हजार रुपये तथा 1.66 लाख इनकम टैक्स के नाम पर लिए। पीड़िता ने बताया कि लगभग 3.62 लाख रुपये की ठगी की गई है। पेंशन एकाउंट में रुपये नहीं आने की जानकारी की तो आरोपितों के मोबाइल नंबर बंद मिले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कराई है।

पत्नी की हत्या के आरोप में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरगर)। प्रभारी निरीक्षक मुनीश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के गांव अथाई में एक मार्च 2021 को आरोपित संजीव उर्फ कल्लू ने अपनी पत्नी कुसुम देवी पर लोहे की रोड से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।