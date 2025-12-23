Language
    UP News: भांजी ने प्रेमी से कराई मामा के घर में लूट, दोनों गिरफ्तार, New Year की पार्टी करने का था प्लान

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में एक कपड़ा व्यापारी के घर में लूट के मामले का पुलिस ने राजफाश किया है, जिसमें व्यापारी की भांजी और उसके प्रेमी को गि ...और पढ़ें

    मुजफ्फरनगर के गांधी कालोनी में हुई लूट के आरोपित युवक व युवती। 

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। कपड़ा व्यापारी के घर में लूट उनकी भांजी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी।

    सोमवार को दोपहर डेढ़ बजे पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि गत 11 दिसंबर को गांधी कालोनी में कपड़ा व्यापारी विकास ढींगरा के घर में उनके नाबालिग बेटे की आंख में स्प्रे छिड़ककर लूट की गई थी।

    नई मंडी कोतवाली पुलिस ने सोमवार को पचेंडा रोड से आरोपित दानिश हसन निवासी ग्राम सलारपुर थाना जानसठ व व्यापारी की भांजी मान्या मुखेजा निवासी गांधी कालोनी को गिरफ्तार किया। इनसे सोने की छह अंगूठी, तीन चेन, सोने के दो कड़े, दो जोड़ी टाप्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइफोन, वायरलेस रिमोट और 22 हजार रुपये कीमत की घड़ी बरामद की। एसएसपी ने बताया कि आरोपित दानिश व मान्या एक साथ कालेज में पढ़े हैं। तभी से दोनों के बीच दोस्ती है। फिलहाल मान्या देहरादून की ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रही है। परीक्षा में बैक आ जाने के कारण उसे रुपयों की आवश्यकता थी।

    दानिश मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। लगभग दो माह पहले उसकी नौकरी छूट जाने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। इसी के चलते दोनों ने लूट की योजना बनाई। मान्या ने अपने मामा विकास के घर में रखे जेवरात की रेकी की और मुख्य गेट का रिमोट आरोपित दानिश को दिया। 11 दिसंबर को विकास परिवार के साथ शादी में जाने के बाद आरोपित उसके घर में पहुंचा और रिमोट से लाक खोलकर अंदर घुस गया। कुछ देर बाद नाबालिग बेटे के घर आने पर उसकी आंख में स्प्रे कर लूट की थी।

    घटना के समय दो घंटे तक फोन पर जुड़ी रही मान्या

    आरोपित दानिश को लोकेशन देने के साथ-साथ मान्या देहरादून से ही फोन पर प्रेमी से बात करती रही। दो घंटे तक दानिश घर के अंदर रहा, तब तक मान्या का फोन नहीं कटा। वह उसे जेवरात की पूरी जानकारी देती रही।

    इससे पहले लूट की योजना में हुए थे फेल

    मान्या व दानिश ने आठ दिसंबर को लूट करने की योजना बनाई थी, क्योंकि व्यापारी विकास का परिवार पंजाब में तेरहवीं में गया था। दानिश उनके घर पर पहुंच गया था, लेकिन आटोमेटिक लाक के साथ उस वक्त गेट पर दूसरा ताला भी लगा था। इस कारण वह वापस आ गया था। दोनों ने लूट के कुछ आभूषण को 3.34 लाख रुपये में बेचकर आईफोन व घड़ी खरीदी थी। इसके अलावा मान्या ने 70 हजार रुपये का कर्ज चुकाया था।

    नववर्ष पर पार्टी करने का था प्लान

    लूट के रुपयों से मान्या व दानिश का नववर्ष पर पार्टी करने का प्लान भी था। नौकरी छूटने के बाद से दानिश मान्या के साथ देहरादून में ही रह रहा था।