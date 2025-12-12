Language
    यूपी के इस जिले में व्यापारी के नाबालिग बेटे की आंखों पर स्प्रे कर हाथ बांधे, 14 लाख की लूट, दो घंटे घर में रहा बदमाश

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में एक व्यापारी के नाबालिग बेटे को बंधक बनाकर 14 लाख की लूट की गई। बदमाश ने उसकी आंखों पर स्प्रे कर हाथ बांध दिए। घटना ...और पढ़ें

    बदमाश ने किशोर को बंधक बनाकर 14 लाख लूटे (प्रतीकात्मक फोटो) 

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। शहर की पाश कालोनी में व्यापारी के मकान में घुसकर एक बदमाश ने किशोर को बंधक बनाया और लगभग 14 लाख की लूट को अंजाम दिया।
    किशोर को गोली मारने की धमकी देते हुए आतंकित किया और आंखों पर स्प्रे कर हाथ बांध दिए और लगभग 13 तोले सोने के आभूषण व मंदिर में रखे कुछ पैसे लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में बदमाश कैद हो गया। सीओ मंडी राजू कुमार साव व नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प़ड़ताल की। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने घटना के राजफाश के लिए तीन टीमों का गठन किया है।

    नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कालोनी में स्थित गली नंबर नौ में रहने वाले विकास अरोरा उर्फ विक्की की झांसी रानी चौक के निकट मोलाहेड़ी मार्केट में साइनेक्स टैक्सटाइल के नाम से कपड़ों की दुकान है। विकास अरोरा के साथ उनका 15 वर्षीय बेटा वंश अरोरा भी दुकान चलाने में पिता की मदद करता है।
    गुरुवार शाम को लगभग छह बजे विकास अपनी पत्नी साधना और छोटे बेटे चार वर्षीय दिव्यांश के साथ हरिद्वार में रिश्तेदार के यहां शादी में गए थे। जबकि वंश दुकान पर ही था। पीड़ित व्यापारी विकास ने बताया कि लगभग सवा आठ बजे दुकान बढ़ाकर वंश घर पहुंच गया था।

    इसके बाद साढ़े आठ बजे वह अपने खाने के लिए पिज्जा, पास्ता और दूध लेने चला गया। इसी बीच नौ बजकर 40 मिनट पर अज्ञात युवक उनके घर आया और गेट खोलने का प्रयास किया। पहली बार में गेट नहीं खुला। गेट पर आटो लाक लगा हुआ है, जो बटन या रिमोट से ही खुलता है।
    गेट न खुलने पर बदमाश ने घर के बाहर खडे़ होकर किसी व्यक्ति से फोन पर बात की। इसके बाद दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो तुरंत खुल गया और वह अंदर चला गया। लगभग डेढ़ घंटे बाद 10 बजे वंश पिज्जा व पास्ता लेकर वापस आया। उसने बताया कि उसे यह भी भनक नहीं लगी कि घर में कोई है।
    कुछ देर बाद उसे बराबर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। तीन बार वह कमरे में गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। चौथी बार जब गया तो एक युवक दिखा। आरोप है कि बदमाश ने उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया और गोली मारने की धमकी देते हुए उसके हाथ भी बांध दिए। फिर बेड में रखे सोने की आठ अंगूठी, चेन व कड़ा (लगभग 13 तोले) आभूषण और पैसे लेकर चला गया।

    विकास अरोरा के घर में नौ बजकर 40 मिनट पर अंदर जाने के बाद बदमाश ठीक दो घंटे बाद 11 बजकर 40 मिनट पर बाहर निकला। इसके बाद गली नंबर 10 की तरफ को पैदल ही चला गया। दो घंटे तक अंदर रहा। हैरानी की बात यह है कि बदमाश केवल सोने के आभूषण लेकर गया है। वंश के चाच जोनी अरोरा ने कहा कि बदमाश चांदी के आभूषण को वहीं छोड़ गया।

    सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि घटना के राजफाश के लिए टीम का गठन किया गया। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जल्द ही राजफाश किया जाएगा।