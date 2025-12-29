Panipat-Khatima Highway पर हादसा, CHC पर भर्ती गर्भवती पत्नी को देखने जा रहे बाइक सवार युवक की मौत

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। बघरा सीएचसी पर भर्ती अपनी गर्भवती पत्नी को देखने जा रहे बाइक सवार युवक की ट्रैक्टर में टक्कर लगने से मौत हो गई। युवक की 10 माह पहले ही शादी हुई थी।

पानीपत–खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाइओवर के नीचे बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर हुई। चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

तितावी थाना क्षेत्र के गांव अटाली निवासी 25 वर्षीय अजय पुत्र बिट्टू चिनाई की मजदूरी करता था। दस माह पहले उसकी शादी हरिद्वार निवासी वर्षा से हुई थी। रविवार देर रात अजय अपनी गर्भवती पत्नी वर्षा को देखने के लिए सीएचसी बघरा जा रहा था।

जैसे ही वह पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाइओवर के नीचे पहुंचा तो सामने आ रहे ट्रैक्टर से उसकी भिड़ंत हो गई। अजय बाइकर से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायल को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।