फोन पर बात कर रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, युवती ने शादी का इतना दबाव बनाया कि युवक ने लगा ली फांसी

मुजफ्फरनगर में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की कोशिश की। हरिद्वार की युवती से उसका प्रेम था लेकिन युवक बहनों की शादी पहले करना चाहता था। प्रेमिका के शादी के दबाव के कारण युवक तनाव में था। बहस के बाद उसने फांसी लगा ली लेकिन मां के शोर मचाने पर उसे बचा लिया गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रेमिका की शादी करने की जिद के कारण अवसाद में पहुंचे युवक ने जान देने का प्रयास किया। कमरे में फांसी लगा ली, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी मां ने शोर मचा दिया। जिससे स्वजन ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन शादी के लिए दे चुके हैं स्वीकृति शहर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला निवासी युवक ने मंगलवार देर रात फांसी लगाकर जान देेन का प्रयास किया। जिला अस्पताल में युवक के स्वजन ने बताया कि वह हरिद्वार की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा हैं। स्वजन शादी के लिए स्वीकृति दे चुके हैं, लेकिन युवक अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि पहले वह अपनी बहनों की शादी करेगा।

फोन पर हुई बहस वहीं प्रेमिका पहली अपनी शादी के लिए लगातार दबाव बना रही है। इसी को लेकर दोनों में फोन पर बहस हुई, जिसके बाद युवक ने फांसी लगा ली। हालांकि इस दौरान युवक की मां की आंख खुल गई और उन्होंने शोर मचा दिया। इससे युवक को बचा लिया गय। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत ठीक है। इस मामले में स्वजन ने पुलिस को सूचना नहीं दी है।