    प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील फोटो खींचे, परि‍वार ने की शादी की तैयारी तो आरोपि‍त ने फोन कर तुड़वा दिया युवती का रिश्ता

    By Rohitash Verma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:05 AM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में एक युवक पर युवती को प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील फोटो बनाने और उसकी शादी तुड़वाने का आरोप लगा है। पी ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक फोटो


    संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। भोपा क्षेत्र के गांव में युवक पर बेटी को प्रेमजाल में फंसा कर अश्लील फोटो बनाने व रिश्ता तुड़वाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

    भोपा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह मजदूरी करता है गांव के युवक ने उसकी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसके अश्लील फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में बनाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। बार-बार आरोपि‍त फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देता है।

    पीड़ित ने अपनी लड़की की शादी मुजफ्फरनगर के निकट गांव में तय कर शादी की तैयारी पूरी कर ली थी। आरोपि‍त ने होने वाली रिश्तेदारी मे फोन कर रिश्ता तुड़वा दिया। जिससे पीड़ित को मानसिक आर्थिक क्षति पहुंची है व आरोपि‍त पीड़ित के नाबालिग बेटे को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, जब इसकी शिकायत आरोपि‍त के परिवार वालों से की तो वह भी मारपीट पर उतारू हो गए।
    पीड़ित ने आरोपि‍तों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार पुलिस से लगाई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह ने बताया कि आरोपि‍त  विशाल व शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    युवक के साथ मारपीट, तीन पर मुकदमा दर्ज

    संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। कस्बा भोकरहेड़ी-बसेड़ा मार्ग पर बाइक सवार युवक के साथ तीन युवकों ने मारपीट की। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

    भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी संदीप ने दी तहरीर में बताया कि वह बीते 13 दिसंबर को रात के समय कस्बे के ही सचिन कुमार के साथ वह हरिद्वार जनपद के लिब्बरहेड़ी से वापस आ रहा था कि जैसे ही वह भोकरहेड़ी-बसेड़ा मार्ग पर गांव रहमतपुर में पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो राजन व हनी उर्फ चिड़िया निवासी भोकरहेड़ी व दिपांशु निवासी छपार ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

    लाठी डंडे से वार कर घायल कर दिया। घायल संदीप का उपचार कराया गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह ने बताया कि आरोपी राजन, हनी, दीपांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया