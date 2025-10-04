UP News : किसान का नकाबपोश बदमाशों ने किया अपहरण, गन्ने के खेत में बंधक बनाया, दस लाख की फिरौती मांगी और...

Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में बदमाशों ने एक किसान का अपहरण कर लिया और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। बदमाशों ने किसान को गन्ने के खेत में बंधक बनाकर रखा। किसान के बेटे ने फिरौती की रकम पहुंचाई जिसके बाद किसान को रिहा कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जानसठ (मुजफ्फरनगर)। जानसठ क्षेत्र के गांव तालड़ा के जंगल में किसान का आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने किसान को गन्ने के खेत में बंधक बनाकर रखा। बदमाशों ने किसान के कारोबारी पुत्र से मोबाइल फोन पर 10 लाख रुपये की फिरौती की रकम मांगी। किसान के पुत्र ने जंगल में बदमाशों को 10 लाख रुपये की फिरौती पहुंचाई, तब जाकर बदमाशों ने किसान को सकुशल छोड़ा। पीड़ित किसान ने पुलिस को तहरीर दी है।

कस्बे के मोहल्ला हुसैनपुरा के रहने वाले 65 वर्षीय अटल कुमार पुत्र मदनलाल लगभग सौ बीघे कृषि भूमि के किसान हैं। वह अपनी पत्नी मीता के साथ कस्बे में रहते हैं। किसान के खेत गांव तालड़ा के जंगल में हैं। उनका पुत्र मयंक गाजियाबाद के इंद्रापुरम में अपना निजी कारोबार करता है। किसान ने बताया कि शुक्रवार की सुबह किसान अटल बाइक लेकर गांव तालड़ा के जंगल में अपने खेतों में गए थे। जंगल में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर किसान अटल का अपहरण कर लिया।

बदमाशों ने किसान को गन्ने के खेत में बंधक बना लिया। बदमाशों ने किसान के मोबाइल फोन से ही गाजियाबाद में रह रहे उनके पुत्र मयंक को फोन करवाया। बदमाशों ने मयंक से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। बदमाशों ने मयंक को धमकी दी कि पुलिस को बताने और फिरौती नहीं देने पर उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी।

मयंक गाजियाबाद से जानसठ पहुंचा। उसने दस लाख रुपये का इंतजाम किया। इसके बाद मयंक ने जंगल में बदमाशों की बताई जगह पर फिरौती की रकम पहुंचाई। तब बदमाशों ने शुक्रवार की देर शाम को किसान अटल को सकुशल छोड़ा। किसान ने पुलिस को तहरीर दी है।