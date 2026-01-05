भाकियू के चार नेताओं समेत 400 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा, पुलिस की वर्दी फाड़ने की धमकी देने के साथ-साथ ये हैं आरोप

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत चार नामजद व 400 अज्ञात पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप लगाया कि एसएसपी कार्यालय पर धरने के दौरान उन्होंने पुलिस से अभद्रता की और वर्दी फाड़ने की धमकी दी थी। शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों को बेतरतीब खड़ा करके यातायात व्यवस्था भी बाधित की थी।

सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने शनिवार देर रात भाकियू (अ) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी निवासी बुलंदशहर, युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह निवासी बिजनौर, युवा मंडल अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह निवासी चरथावल मुजफ्फरनगर, मोहित त्यागी निवासी बुलंदशहर और 400 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने आरोप लगाया कि शनिवार को भाकियू (अ) के पदाधिकारी व लगभग 400 कार्यकर्ता द्वारा एसएसपी कार्यालय पर बिना सूचना व अनुमति के पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया। इतनी अधिक संख्या में इनके द्वारा लाए गए वाहनों के आवागमन महावीर चौक से प्रकाश चौक, आम्बेडकर तिराहा व झांसी रानी चौक तक संपूर्ण मार्ग बाधित हो गया। एंबुलेंस को भी निकलने नहीं दिया गया। जिसका जहां मन किया, वहां वाहन को बेतरतीब तरीके से खड़ा कर दिया गया।