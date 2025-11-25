Muzaffarnagar News: SIR की धीमी प्रगति पर प्रशासन का एक्शन, सिटी मजिस्ट्रेट समेत 22 को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एसआईआर की जनपद में धीमी गति है, जिस पर कमिश्नर और डीएम ने नाराजगी जताई है। केवल 22.05 प्रतिशत मतदाताओं के एसआईआर फार्म पोर्टल पर अपलोड हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट समेत 22 अधिकारी और बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अधिकारियों की ड्यूटी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईपीओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के तौर पर लगाई गई है। जनपद में 21.12 लाख मतदाताओं का एसआईआर होना है।

इसके लिए 1982 बूथों को आधार मानकर काम चल रहा है। इतने ही बीएलओ लगाए गए हैं। निगरानी की जिम्मेदारी जिला स्तरीय और तहसीलस्तरीय अधिकारियों को दी गई है। अभी तक केवल 465771 मतदाताओं का एसआईआर बीएलओ ने संबंधित पोर्टल पर अपलोड किए हैं।



लापरवाही पर इन्हें जारी हुए नोटिस



एसआइआर कार्य में लापरवाही पर सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, जिला गन्ना अधिकारी संजय सिंह सिसौदिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी सदर ध्यानचंद को नोटिस जारी हुए हैं। इनके अलावा 18 बीएलओ को नोटिस जारी हुए हैं।