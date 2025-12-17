मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला अधेड़ का शव, चेहरे पर मिले कई चोट के निशान

संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर। सोमवार से लापता अधेड़ (अविवाहित) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव खेत में पड़ा मिला। चेहरे पर कई चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल निवासी 50 वर्षीय गोपीचंद सैनी पुत्र रामचंद्र सैनी का शव मंगलवार देर शाम सलेकचंद के खेत में पड़ा मिला। उसके चेहरे पर चोट के निशान व नाक से खून बह रहा था। जेब से भांग की सूखी पत्तियां मिली हैं।

शव को देखने से ऐसा लगा जैसे उसकी पीटकर हत्या की गई हो, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर सीओ जानसठ यतेंद्र नागर, कोतवाली प्रभारी राजीव शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

फाेरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ग्राम प्रधान महेंद्र सैनी ने बताया कि गोपीचंद की शादी नहीं हुई थी। वह घर में सबसे बड़ा था। भाइयों के साथ उसी मकान में रहता था, लेकिन अपना खाना खुद ही बनाता था।