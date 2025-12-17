Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला अधेड़ का शव, चेहरे पर मिले कई चोट के निशान

    By Vashu Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक अधेड़ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला। मृतक के चेहरे पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे घटना की गंभीरता बढ़ गई है। प ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुजफ्फरनगर के गांव कवाल में शव मिलने के बाद जांच करती पुलिस, पास खड़े ग्रामीण।

    संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर। सोमवार से लापता अधेड़ (अविवाहित) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव खेत में पड़ा मिला। चेहरे पर कई चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल निवासी 50 वर्षीय गोपीचंद सैनी पुत्र रामचंद्र सैनी का शव मंगलवार देर शाम सलेकचंद के खेत में पड़ा मिला। उसके चेहरे पर चोट के निशान व नाक से खून बह रहा था। जेब से भांग की सूखी पत्तियां मिली हैं।

    शव को देखने से ऐसा लगा जैसे उसकी पीटकर हत्या की गई हो, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर सीओ जानसठ यतेंद्र नागर, कोतवाली प्रभारी राजीव शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    फाेरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ग्राम प्रधान महेंद्र सैनी ने बताया कि गोपीचंद की शादी नहीं हुई थी। वह घर में सबसे बड़ा था। भाइयों के साथ उसी मकान में रहता था, लेकिन अपना खाना खुद ही बनाता था।

    गांव में ही खेतों में मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके छोटे भाई अमीचंद सैनी व नेमचंद सैनी की शादी हो रखी है, जबकि सबसे छोटे भाई श्रीचंद सैनी अभी कुंवारा है। गोपीचंद शराब पीने का आदी था। सोमवार देर शाम से वह घर पर नहीं लौटा था।

    सीओ जानसठ यतेंद्र नागर का कहना है कि फिलहाल मौत का कारण नशे में गिरने की वजह से माना जा रहा है। असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ पाएगी। जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- ट्रेन का इंजन बनेगा स्वाद का ठिकाना, यूपी के इस जिले में बनेगा देश का पहला 'लोको रेस्टोरेंट'