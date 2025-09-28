Language
    लूट, डकैती व हत्या मामले में वांछित बदमाश की पुलिस से मुठभेड़...सीने में लगी गोली, उपचार के दौरान मौत

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:17 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में नईम नामक एक बदमाश जो लूट डकैती और हत्या के मामलों में वांछित था मारा गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें नईम के सीने में गोली लगी। एक हेडकांस्टेबल भी घायल हो गया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी व इंसेट में बदमाश नईम का फाइल फोटो। सौ. सोशल मीडिया

    संवाद सूत्र, जागरण, मीरापुर, (मुजफ्फरनगर)। कुतुबपुर गंगनहर पुल की ओर से दो बाइक पर सवार होकर जा रहे दो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस को पीछा करते देख बदमाश बाइक छोड़कर जंगल की ओर भाग लिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दक्षिणी खालापार निवासी बदमाश नईम पुत्र यूसुफ सीने में गोली लगने से घायल हो गया।

    अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरा बदमाश हेलमेट पहने हुए ही भाग निकला। पुलिस के अनुसार मृतक नईम पर लूट, डकैती व हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गोली इंस्पेक्टर बबलू कुमार वर्मा की बुलेटप्रुफ जैकेट व हेडकांस्टेबल कालू राम के बाएं हाथ पर लगी। इससे हेडकांस्टेबल कालूराम घायल हो गया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग की।

    नगर कोतवाली के सामने दुकान का मामला, दोनों पक्षों ने किया समझौता

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली के ठीक सामने जूतों की दुकान पर ग्राहक और दुकान कर्मचारियों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दोनों से ओर से थप्पड़ चले। आसपास के लोगों व अन्य ग्राहकों ने बीच-बचाव कराया। पुलिस मारपीट करने वालों युवकों को कोतवाली में ले गई। जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

    शिव चौक के पास नगर कोतवाली के सामने गुप्ता शूज के नाम से जूते-चप्पल की दुकान है। शनिवार को भोपा क्षेत्र के गांव नगला निवासी सलमान दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि वह एक दो-दिन पहले जूते खरीदकर गया था, जिन्हें बदलने के लिए वह पहुंचा। जिस पर दुकान के कर्मचारियों ने उससे दो दिन का समय मांगा। इसी बात पर सलमान बहस करने लगा और देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई। दोनों के बीच जमकर थप्पड़ चले।

    उधर,  दौरान दुकान व उसके बाहर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर के लिए सड़क पर जाम भी लग गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को समझा-बुझाकर शांत किया। साथ ही मारपीट करने वालों को थाने लेकर गई। यहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांगते हुए समझौता नामा लिखकर दिया। जिसके बाद दोनों पक्ष लौट गए।