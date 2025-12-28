Language
    रोटी का लालच देकर कुत्ते को बेरहमी से पीटा... मामला इतना बढ़ा कि पशु क्रूरता का मामला हुआ दर्ज

    By Amit Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने रोटी का लालच देकर एक कुत्ते को बेरहमी से डंडे से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने रोटी का लालच देकर एक कुत्ते को बेरहमी से डंडे से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, सिखेड़ा (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव मंदौड निवासी अरविंद पुत्र सहेंद्र निवासी गांव मंदौड ने थाने में तहरीर दी। उसने बताया कि गुरुवार को शाम के समय संजीव कुमार पुत्र ऋषिपाल ने एक गली के कुत्ते को रोटी देने का लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाकर उसे कील लगे डंडे (आर) से मारकर घायल कर दिया, जिससे कुत्ते की आंख पर घाव हो गया।

    पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।