रोटी का लालच देकर कुत्ते को बेरहमी से पीटा... मामला इतना बढ़ा कि पशु क्रूरता का मामला हुआ दर्ज
मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने रोटी का लालच देकर एक कुत्ते को बेरहमी से डंडे से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, सिखेड़ा (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव मंदौड निवासी अरविंद पुत्र सहेंद्र निवासी गांव मंदौड ने थाने में तहरीर दी। उसने बताया कि गुरुवार को शाम के समय संजीव कुमार पुत्र ऋषिपाल ने एक गली के कुत्ते को रोटी देने का लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाकर उसे कील लगे डंडे (आर) से मारकर घायल कर दिया, जिससे कुत्ते की आंख पर घाव हो गया।
पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
