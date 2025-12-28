रोटी का लालच देकर कुत्ते को बेरहमी से पीटा... मामला इतना बढ़ा कि पशु क्रूरता का मामला हुआ दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, सिखेड़ा (मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव मंदौड निवासी अरविंद पुत्र सहेंद्र निवासी गांव मंदौड ने थाने में तहरीर दी। उसने बताया कि गुरुवार को शाम के समय संजीव कुमार पुत्र ऋषिपाल ने एक गली के कुत्ते को रोटी देने का लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाकर उसे कील लगे डंडे (आर) से मारकर घायल कर दिया, जिससे कुत्ते की आंख पर घाव हो गया।