MDA ने लाटरी से किया आवासों का आवंटन, इतने लोगों को मिला सपनों का आशियाना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पीडीयू) योजना के आवासों का आवंटन सोमवार को लाटरी से कराया गया। 44 मकानों के लिए 196 लोग पात्र हैं। जिनके बीच में लाटरी व्यवस्था को लागू किया गया। मेरठ रोड स्थित पंड़ित दीन दयाल उपाध्याय योजना में विकास प्राधिकरण ने लगभग 224 आवास बनाए हैं। जिनका दो वर्ष पहले लाटरी व्यवस्था से वितरण किया गया, लेकिन वर्तमान में 44 लाेग आवास छोड़कर चले गए। इन आवासों का पुन: वितरण करने के लिए एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीणा ने लाटरी व्यवस्था अपनाई है। मकानों के लिए लगभग 250 लोगों ने आवेदन किया था। सत्यापन के बाद 196 लोग आवासों के लिए पात्र निकले हैं। इनके बीच लाटरी व्यवस्था अपनाई गई है।

इस दौरान कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, एमडीए वीसी कविता मीणा समेत प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी रहे। स्मार्ट सिटी की सुरक्षा को लगाए जाएंगे 400 सीसीटीवी जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर पालिका ने स्मार्ट सिटी पहल के लिए पहला कदम उठाया है। सर्वप्रथम शहर में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शहर में लगभग 400 से अधिक कैमरे लगाकर उनका कंट्रोल रूप स्थापित होगा। इनके साथ ही पुलिस और पिंक बूथ बनाए जाएंगे।

पालिकाध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को साथ लेकर शहर में निरीक्षण किया। प्रदेश में मुजफ्फरनगर पालिका सबसे बड़ा निकाय है। इसमें 55 वार्ड शामिल होने के साथ बजट भी करोड़ों रुपये है। प्रदेश स्तर से निकाय में बैठक होने के बाद स्मार्ट सिटी का खाका बनाया गया।

शहर में डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 400 सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्य योजना बनाई गई है। कैमरों के सहारे शहर की निगरानी होगी, इसके लिए टाउनहाल परिसर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनेगा, जहां से 24 घंटे आनलाइन निगरानी की जाएगी। पालिका का यह कंट्रोल रूम पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम के साथ जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं शहर के प्रवेश मार्गों और मुख्य सड़कों पर एनपीआर (नंबर प्लेट रीडर) सीसीटीवी कैमरे लगाने पर मंथन किया गया है। इस योजना पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।