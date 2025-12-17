Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarnagar News: वकीलों और व्यापारियों ने भरी हुंकार...आज शहर में रहेगा चक्का जाम, पुलिस अलर्ट

    By Dilshad Ali Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने हुंकार भरी है। इसके लिए बुधवार को शहर में चक्का जाम रहेगा। बंद का ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुजफ्फरनगर कचहरी में हाई कोर्ट बैंच की मांग को लेकर होने वाले शहर बंद के लिए आयोजित सभा में मौजूद अधिवक्ता।

    जागरण संवददाता, मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने हुंकार भरी है। इसके लिए बुधवार को शहर में चक्का जाम रहेगा। बंद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला एवं सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सभा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें रूपरेखा तैयार की गई। कहा कि छह प्वाइंट बनाकर बंद को सफल बनाया जाएगा। प्रात: काल से ही अधिवक्ता अपने-अपने प्वाइंट पर जिम्मेदारी संभाल लें और व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों को भी साथ रखा जाए।

    मंगलवार को डीएम कोर्ट के बाहर जिला बार एसोसिएशन व सिविल बार एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के लिए केंद्रीय संघर्ष समिति के निर्णय के अनुसार 17 दिसंबर के बंद को लेकर संयुक्त रूप से सभा की गई।

    महासचिव चन्द्रवीर निर्वाल ने कहा कि हाईकोर्ट बैंच के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 57 वर्षों से संघर्षरत हैं। हाईकोर्ट बैंच के लिए अधिवक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन व जुलूस भी निकाल चुके हैं, जिसमें अधिवक्ताओं ने लाठीचार्ज भी सहा है।

    बुधवार मुजफ्फरनगर बंद को सफल बनाया जाएगा। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मित्तल व महासचिव राज सिंह रावत, तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमरूज्जमा, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, पूर्व महासचिव सुरेन्द्र मलिक, जगमेर सिंह राठी ने भी विचार प्रकट किए।

    यह भी पढ़ें- ट्रेन का इंजन बनेगा स्वाद का ठिकाना, यूपी के इस जिले में बनेगा देश का पहला 'लोको रेस्टोरेंट'

    छह स्थानों पर प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां पर अधिवक्ता और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से माेर्चा संभालेंगे। पश्चिम में बैंच बनने से सरल एवं सुलभ न्याय मिलेगा।

    प्रयागराज तक दौड़ लगाने वाले वादकारियों, लोगों पेरशानी के साथ आर्थिक रूप से भी समस्या झेलनी पड़ती है। सभा की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष निश्चल त्यागी व संचालन महासचिव चन्द्रवीर निर्वाल ने किया।

    शिवसेना ने भी दिया समर्थन

    अधिवक्ताओं की मांग के साथ बंद आयोजन को शिव सेना राज्य प्रमुख ललित मोहन शर्मा व जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने अपना समर्थन दिया। शिव सेना भी इस मांग में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं शहर के लगभग 25 व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है।

    यह बनाए गए छह स्थान

    बुधवार को बंद के लिए शिव चौक, मीनाक्षी चौक, प्रकाश चौक, बिंदल चौक, अस्पताल चौराहा तथा लक्ष्मी नारायण गांधी कालोनी चौराहा हैं। इन सभी प्वाइंट पर 20-20 अधिवक्ताओं के साथ व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि तैनात रहेंगे, जबकि अधिवक्ताओं का उड़न दस्ता शहरभर में भ्रमण करेगा।


    हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए सभी थानाध्यक्षों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।

                                                                                            संजय कुमार वर्मा, एसएसपी