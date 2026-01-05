Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरनगर में नाला निर्माण में मिली खामियां, मानक विपरीत कार्य पर पालिकाध्यक्ष ने जताया गुस्सा

    By Dilshad Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में पालिकाध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने वार्ड-14 में चल रहे नाला निर्माण का निरीक्षण किया। अलमासपुर चौक से कूकड़ा चौक तक बन रहे इस नाले के निर्म ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नगर पालिका का निर्माण विभाग वार्ड-14 में नाला निर्माण करा रहा है। सोमवार को पालिकाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को परखा है। अलमासपुर चौक से लेकर निर्माण स्थल तक निरीक्षण किया। मानक के विपरीत कार्य मिलने पर गुस्सा जाहिर किया।

    तत्काल निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाकर कार्य को दुरूस्त कराया।सोमवार को पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने अधिशासी अधिकारी डा. प्रज्ञा सिंह को साथ लेकर वार्ड-14 में अलमासपुर चौक से कूकड़ा चौक चल रहे नाला निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान

    निर्माण कार्य में गुणवत्ता, मानक, तकनीकी और सुरक्षा नियमों को देखा गया। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि निर्माण से पूर्व नाले के सभी मानकों को जांच लिया जाए। इसकी जल निकासी समेत विभिन्न बिंदूओं को परखा जाए।

    मानक विपरीत काम मिलने पर तुरंत की ठेकेदार समेत निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। इस मौके पर लोगों से भी संवाद किया और कार्य की बाबत जानकारी ली।

    अधिशासी अधिकारी डा. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि पालिका के निर्माण विभाग से वार्ड 14 में अलमासपुर चौक से कूकड़ा चौक तक बन रहा नाला 15वें वित्त आयोग की निधि से 85 लाख रुपये की लागत में तैयार किया जा रहा है।

    निर्माण कार्यों की जांच के लिए सहायक अभियंता नेपाल सिंह, अवर अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है। सभासद के पति राहुल पंवार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अजय प्रताप शाही मौजूद रहे।