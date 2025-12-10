मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, एक की मौत; चार घायल

संवाद सहयोगी, जागरण मुजफ्फरनगर। खतौली थाना क्षेत्र में भैंसी गांव के सामने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई,जबकि चार युवक घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।

घटना मंगलवार की तड़के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुई। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा जड़ौदा निवासी रिहान अब्बासी पुत्र कल्लू, हिमांशु पुत्र धनपाल, जानू पुत्र जियाउल, शमशेर पुत्र जावेद व सोनू पुत्र ताज अली कार से फलावदा गए थे।

सभी वापस गांव लौट रहे थे। कार को चालक जानू चला रहा था। भैंसी गांव के समीप कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। तेज गति होने के कारण कार ने कई पलटे खाए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

चीख पुकार सुनकर भीड़ जमा हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार सवारों को बाहर निकाला। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने 18 वर्षीय रिहान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने स्वजन को घटना की सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।