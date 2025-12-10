Language
    मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, एक की मौत; चार घायल

    By Basant Gautam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण मुजफ्फरनगर। खतौली थाना क्षेत्र में भैंसी गांव के सामने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई,जबकि चार युवक घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।

    घटना मंगलवार की तड़के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुई। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा जड़ौदा निवासी रिहान अब्बासी पुत्र कल्लू, हिमांशु पुत्र धनपाल, जानू पुत्र जियाउल, शमशेर पुत्र जावेद व सोनू पुत्र ताज अली कार से फलावदा गए थे।

    सभी वापस गांव लौट रहे थे। कार को चालक जानू चला रहा था। भैंसी गांव के समीप कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। तेज गति होने के कारण कार ने कई पलटे खाए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    चीख पुकार सुनकर भीड़ जमा हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार सवारों को बाहर निकाला। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने 18 वर्षीय रिहान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने स्वजन को घटना की सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

