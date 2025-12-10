Muzaffarnagar Accident: खेत में गन्ना छिलाई करने जा रहे बुजुर्ग की टेम्पो की टक्कर से मौत, घर में मचा कोहराम 

संवाद सूत्र, जागरण, मुजफ्फरनगर। गांव दत्तियाना में गन्ना छिलाई करने जा रहा बुजुर्ग व्यक्ति टेम्पो की टक्कर से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है।

