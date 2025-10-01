मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, ट्रक से टकराई कार; पिता की अस्थि विसर्जित करने जा रहा था परिवार
मुज़फ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में त्रिदेव होटल के पास एक कार ट्रक में घुस गई जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पानीपत के फरीदपुर निवासियों के रूप में हुई है जो हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने घायल को बघरा सी एच सी पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जागरण संवाददाता, मुज़फ्फरनगर। पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तितावी थाना क्षेत्र में त्रिदेव होटल के सामने बुधवार सुबह करीब साढ़े छह बजे कर खड़े ट्रक में जा घुसी। कार सवार एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। परिवार के लोग करनाल से अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे।
करनाल से अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जा रहा था परिवार
करनाल जिले के गांव फरीदपुर निवासी मोहिंदर की दस दिन पूर्व कैंसर के कारण मौत हो गई थी। उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए परिवार के लोग हरिद्वार जा रहे थे। कार सवार परिवार के लोग जब पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिदेव होटल के सामने पहुंचे तो कर सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकरा गई।
हादसा इतना भीषण था कि कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने कार में फंसे सभी लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया। यहां एक और घायल की मौत हो गई।
मरने वालों के नाम
मरने वालों में कार चालक शिवा पुत्र विनोद, मिनी पत्नी राजेंद्र, मोहिनी पत्नी मोहिंदर, पीयूष पुत्र मोहिंदर, राजेंद्र पुत्र जगन्नाथ अंजू पत्नी सुनील शामिल हैं। हार्दिक पुत्र मोहिंदर घायल है।
